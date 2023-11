Esplorando la relazione tra la rotazione stellare e la presenza di esopianeti

In uno studio innovativo condotto nel 2013, gli scienziati hanno scoperto la mancanza di pianeti vicini attorno a stelle ospiti in rapida rotazione analizzando i dati della missione Keplero. Avanzando rapidamente fino al 2022, con l'aggiunta di ulteriori dati provenienti da Kepler e dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), questa regione del diagramma del periodo di rotazione stellare (Prot) rispetto al periodo orbitale del pianeta (Porb) è stata riempita. Cercando di approfondire questo argomento, i ricercatori hanno rivisitato l’estrazione di Prot dalle stelle che ospitano il pianeta Kepler e le hanno classificate in base al loro tipo spettrale, portando a scoperte interessanti sulla relazione tra Prot e Porb.

Per garantire un’analisi imparziale, in questo studio sono stati utilizzati solo sistemi di esopianeti confermati. I ricercatori hanno utilizzato il codice di evoluzione stella-pianeta ESPEM (Evoluzione dei sistemi planetari e del magnetismo) per simulare una popolazione di sistemi di esopianeti e confrontarli con le osservazioni. È importante notare che le simulazioni si sono concentrate esclusivamente su sistemi con un singolo pianeta in orbita attorno a una stella della sequenza principale, escludendo sistemi binari, stelle evolute e sistemi multiplanetari.

Sia le osservazioni che le simulazioni hanno rivelato una notevole scarsità di pianeti vicini in orbita attorno a stelle in rapida rotazione, con l'entità di questa carenza che varia in base al tipo spettrale stellare (F, G e K), che funge da proxy per la massa in questo campione di stelle. È interessante notare che il confine di questa carenza cambia con il tipo e la massa spettrali. All'aumentare della temperatura e della massa, la carenza sembra spostarsi verso valori Prot più brevi, dando l'impressione di una carenza minore.

Questo studio ha tenuto conto anche delle ipotesi realistiche di formazione integrate nel modello, nonché del trattamento accurato della migrazione mareale e magnetica. Considerando questi fattori, i ricercatori sono riusciti a ottenere preziose informazioni sui processi fisici in gioco nella formazione e nell'evoluzione dei sistemi di esopianeti.

