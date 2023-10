Osservazione di stelle di neutroni in collisione: una soluzione alla tensione di Hubble

Gli astrofisici hanno proposto un nuovo metodo per affrontare le incongruenze nella misurazione del tasso di espansione dell’Universo, comunemente noto come “tensione di Hubble”. La comunità astrofisica è alle prese con una “crisi della cosmologia” a causa dell’incoerenza nella misurazione del tasso di espansione, noto anche come costante di Hubble. Questa discrepanza deriva dalla scala delle distanze cosmiche, in cui gli astronomi utilizzano metodi diversi per misurare le distanze relative su scale più lunghe.

In uno studio recente, un team internazionale di astrofisici ha proposto un nuovo approccio per misurare l’espansione cosmica osservando la collisione di stelle di neutroni, note anche come kilonovae. I ricercatori hanno sostenuto che studiando questi eventi, avrebbero potuto ottenere misurazioni coerenti della costante di Hubble e risolvere la tensione di Hubble.

Le galassie nell'universo si stanno allontanando le une dalle altre a un ritmo sempre crescente a causa dell'espansione dello spazio stesso. Le osservazioni di Edwin Hubble all'inizio del XX secolo hanno dimostrato che quanto più una galassia è lontana, tanto più velocemente si allontana. Ciò ha portato gli scienziati a tentare di misurare la costante di Hubble, che rappresenta il tasso di espansione dell’universo.

Il team di ricercatori ha suggerito che lo studio delle stelle di neutroni in collisione, che provocano esplosioni di kilonova, potrebbe fornire preziose informazioni sulla misurazione delle distanze nel cosmo. Analizzando queste esplosioni, hanno scoperto una notevole simmetria, che può essere utilizzata come nuovo metodo per la misurazione della distanza.

Questa proposta si basa su ricerche precedenti che hanno dimostrato la simmetria sferica delle esplosioni di kilonova e la loro correlazione con la fisica fondamentale. Le scoperte del team hanno potenziali implicazioni per la misurazione accurata dell'età dell'universo.

In conclusione, osservando la collisione delle stelle di neutroni, gli astrofisici sperano di affrontare la discrepanza in corso nella misurazione del tasso di espansione dell'Universo e di riconciliare la tensione di Hubble. Questo nuovo metodo di misurazione della distanza potrebbe portare a stime più accurate della costante di Hubble e sbloccare nuove conoscenze sulla natura del cosmo.

