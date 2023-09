NGC 3156: una notevole galassia lenticolare

L'immagine della settimana del telescopio spaziale Hubble mostra l'affascinante NGC 3156, una galassia lenticolare che si trova tra una galassia ellittica e una a spirale. Situata a circa 73 milioni di anni luce dalla Terra nella costellazione del Sestante, NGC 3156 è una meraviglia celeste che vale la pena esplorare.

Sestante, la costellazione equatoriale minore dove risiede NGC 3156, ha un significato storico. Prende il nome dal sestante, uno strumento utilizzato per la navigazione, questa costellazione ha radici risalenti a molto prima del XVIII secolo. Gli studiosi islamici svilupparono i sestanti astronomici secoli prima che venissero inventati i sestanti per la navigazione, utilizzando questi strumenti per misurare gli angoli nel cielo. In particolare, Ulugh Beg della dinastia timuride costruì un enorme sestante con un raggio di 18 metri nel XV secolo a Samarcanda, in Uzbekistan, mostrando le antiche applicazioni di questo strumento astronomico.

Nell'astronomia moderna, i sestanti sono stati sostituiti da strumenti più precisi utilizzati per il posizionamento delle stelle e degli oggetti celesti. Nonostante questo spostamento, NGC 3156 è stata studiata approfonditamente, concentrandosi sui suoi ammassi globulari, sulla recente formazione stellare e persino sull’impatto di un buco nero supermassiccio al suo centro, che sta divorando le stelle circostanti.

Un sestante, nel contesto degli strumenti di navigazione, è un prezioso strumento per determinare la latitudine durante la navigazione marina e aerea. A forma di sesto di cerchio, questo strumento di precisione utilizza un telescopio e specchi riflettenti per misurare l'angolo tra un oggetto celeste, come una stella o la luna, e l'orizzonte. Osservando l'altitudine di questi corpi celesti, marinai e aviatori possono determinare con precisione la loro posizione sulla Terra. I sestanti hanno svolto un ruolo cruciale nel tracciare le rotte attraverso vasti tratti non segnalati dell'oceano o del cielo.

NGC 3156 offre uno sguardo affascinante sulle meraviglie dell'universo. Combinando il significato storico con le scoperte moderne, questa galassia lenticolare continua ad affascinare gli astronomi e a ispirare ulteriori esplorazioni del cosmo.

