L'ambiente dinamico di Eta Carinae rivelato nel timelapse dell'Osservatorio a raggi X Chandra

L'Osservatorio a raggi X Chandra, lanciato nel 1999, ha fornito affascinanti spunti sul cosmo con le sue osservazioni alle lunghezze d'onda dei raggi X. Tra le sue scoperte c'è il sistema stellare Eta Carinae, che subì un evento significativo noto come la “Grande Eruzione” nel 19° secolo. Ora, utilizzando due decenni di dati di Chandra, è stato creato un video timelapse che mostra l’ambiente dinamico che circonda le due stelle di Eta Carinae.

Eta Carinae, situata a circa 7,500 anni luce dalla Terra, è nota per la sua splendida Nebulosa Carina, che è stata presentata in una delle immagini iniziali del telescopio spaziale Webb. Il video timelapse è compilato da fotogrammi di Chandra ripresi negli anni 1999, 2003, 2009, 2014 e 2020. Evidenzia le due stelle che emettono raggi X ad alta energia, raffigurate come luce blu al centro, mentre le regioni arancioni circostanti rappresentano raggi X luminosi provenienti dalla nebulosa nube di gas che avvolge le stelle.

Recentemente, un team di ricercatori ha pubblicato uno studio su The Astrophysical Journal, in cui hanno misurato direttamente l’espansione del guscio di raggi X che circonda Eta Carinae e le sue voluminose nubi di gas. Hanno identificato il debole guscio a raggi X come l’onda d’urto della Grande Eruzione nel 1840. Questo ritrovamento fornisce nuovi spunti sulla storia di Eta Carinae, facendo luce su un aspetto prima sconosciuto.

Durante la Grande Eruzione, Eta Carinae espulse una quantità significativa di materiale, espellendo tra 10 e 45 volte la massa del Sole. Questo materiale formava nubi di gas sferiche conosciute come la nebulosa Homunculus. I ricercatori hanno scoperto che il guscio di raggi X che circonda il sistema stellare probabilmente ha avuto origine dalla Grande Eruzione, proprio come la nebulosa Homunculus. La forma della conchiglia indica che essa, insieme all'Homunculus e al luminoso anello interno, sono tutte il risultato di eruzioni nel sistema stellare.

Il team ha proposto che la Grande Eruzione fosse probabilmente dovuta a due esplosioni separate: la prima, l’esplosione di gas a bassa densità che emetteva raggi X, seguita dall’espulsione di gas denso che formò la nebulosa Homunculus. Inoltre, hanno suggerito che la Grande Eruzione potrebbe essere stata causata da una fusione stellare, indicando che Eta Carinae un tempo era un sistema stellare triplo prima di diventare il sistema binario che è oggi.

Mentre il video timelapse fornisce una dimostrazione accattivante della natura dinamica del cosmo, le osservazioni future potrebbero offrire ulteriori approfondimenti sulle origini della Grande Eruzione. Tuttavia, questo video funge da accattivante rappresentazione visiva, mostrando lo straordinario ambiente che circonda Eta Carinae.

