Gli astronomi scoprono potenziali semi stellari nelle nubi scure a infrarossi

Un recente studio condotto da astronomi utilizzando il telescopio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ha gettato nuova luce sulla formazione di stelle di massa elevata. I ricercatori si sono concentrati su 39 nubi oscure a infrarossi (IRDC), che sono nubi massicce, fredde e dense di gas e polvere che si ritiene siano i luoghi di nascita delle stelle massicce.

Il team ha scoperto oltre 800 potenziali semi stellari, o nuclei di nubi molecolari, all’interno di questi IRDC. È interessante notare che il 99% di questi nuclei non ha la massa necessaria per evolversi in stelle di massa elevata, suggerendo che il meccanismo di formazione delle stelle di massa elevata differisce fondamentalmente da quello delle stelle di massa ridotta.

Una scoperta interessante emersa dallo studio è la distribuzione di questi nuclei. Negli ammassi stellari, le stelle di massa elevata sono generalmente raggruppate insieme, mentre le stelle di massa ridotta sono distribuite più ampiamente. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che le posizioni dei nuclei di massa maggiore all’interno degli IRDC non mostravano alcuna preferenza rispetto alle posizioni dei nuclei di massa inferiore. Invece, il team ha osservato che i nuclei più densi tendevano a essere concentrati localmente. Ciò indica che nuclei più densi, piuttosto che semplicemente nuclei più massicci, potrebbero essere i precursori di stelle di massa elevata.

Comprendere la formazione delle stelle di massa elevata è fondamentale perché svolgono un ruolo vitale nell'evoluzione dell'Universo. Le stelle di massa elevata contribuiscono al rilascio di elementi pesanti e alla loro morte esplosiva mentre le supernovae creano onde d’urto che modellano l’ambiente circostante. Tuttavia, a causa della loro rarità, il meccanismo attraverso il quale si formano le stelle massicce è rimasto poco compreso.

Questo studio fornisce preziose informazioni sulle prime fasi della formazione stellare di massa elevata. Identificando potenziali semi stellari all’interno degli IRDC, gli astronomi possono ampliare la loro comprensione dei complessi processi coinvolti nella nascita di stelle massicce.

