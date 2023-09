Scoperte nello studio del sistema esoplanetario TRAPPIST-1

I ricercatori dell’Università di Montréal hanno compiuto progressi significativi nella comprensione del sistema esoplanetario TRAPPIST-1. Questo sistema, composto da sette esopianeti delle dimensioni della Terra, incuriosisce da tempo gli scienziati e ha acceso le speranze di trovare ambienti potenzialmente abitabili al di fuori del nostro sistema solare.

Il team, guidato dalla dottoranda Olivia Lim, ha utilizzato il James Webb Space Telescope (JWST) per osservare TRAPPIST-1 b, l'esopianeta in orbita più vicino alla stella del sistema. Queste osservazioni facevano parte del più grande programma di Osservatori Generali (GO) guidato dal Canada durante il primo anno di attività del JWST. I ricercatori hanno osservato anche altri tre pianeti nel sistema: TRAPPIST-1 c, g e h.

Utilizzando la tecnica della spettroscopia di trasmissione, i ricercatori hanno analizzato la luce proveniente dalla stella centrale mentre attraversava l'atmosfera di TRAPPIST-1 b durante un transito. Ciò ha permesso loro di identificare le molecole e gli atomi presenti nell'atmosfera dell'esopianeta.

Uno dei risultati chiave dello studio è stato il ruolo significativo della contaminazione stellare, che si riferisce all'influenza delle caratteristiche proprie della stella sulle misurazioni dell'atmosfera dell'esopianeta. Il team ha trovato prove convincenti che la contaminazione stellare modella gli spettri di trasmissione di TRAPPIST-1 b e probabilmente degli altri pianeti del sistema. L'attività stellare, come macchie scure, facole luminose ed eventi di brillamento, può creare “segnali fantasma” che possono confondere le osservazioni dell'atmosfera dell'esopianeta.

Lo studio evidenzia l’importanza di considerare la contaminazione stellare quando si pianificano future osservazioni di sistemi esoplanetari. Ciò è particolarmente critico per sistemi come TRAPPIST-1, che ruota attorno a una stella nana rossa nota per la sua natura attiva.

Ulteriori analisi del sistema TRAPPIST-1 sono ancora in corso, con ulteriori osservazioni e dati che dovrebbero migliorare la nostra comprensione di questi intriganti esopianeti e della loro potenziale abitabilità.

Fonte:

– Lettere del diario astrofisico