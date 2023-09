Lo scintillio delle stelle: simulazioni 3D e suoni rivelano i segreti nascosti

Gli scienziati della Northwestern University hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel loro studio sulle stelle. Per la prima volta, hanno sviluppato simulazioni 3D che esplorano l'energia che si increspa dal nucleo di una stella massiccia alla sua superficie esterna. Queste simulazioni forniscono nuove informazioni sullo “scintillio” intrinseco che possiedono le stelle.

Le stelle brillano non solo a causa della deflessione della luce stellare nella nostra atmosfera, ma anche a causa delle onde di gas increspate sulla loro superficie. Tuttavia, queste onde sono impercettibili agli attuali telescopi. Le simulazioni del team della Northwestern University hanno permesso loro di determinare, per la prima volta, lo scintillio innato delle stelle.

Inoltre, il team ha convertito queste onde in suono, consentendo agli ascoltatori di sentire l’interno di una stella e sperimentare il suo scintillio naturale. Questa svolta apre nuove possibilità per comprendere i processi che avvengono nelle profondità delle stelle.

Tutte le stelle hanno una zona di convezione, una regione turbolenta in cui i gas ribollono e spingono il calore verso l'esterno. La convezione all’interno delle stelle è simile al processo che alimenta i temporali, con l’aria raffreddata che scende, si riscalda e risale. Questo processo genera onde che fanno attenuare e illuminare la luce delle stelle, producendo un sottile scintillio.

Il team ha cercato di modellare la convezione nascosta nei nuclei delle stelle massicce. Basandosi su studi precedenti e includendo tutta la fisica rilevante, le loro simulazioni prevedono accuratamente come cambia la luminosità di una stella a seconda delle onde generate dalla convezione.

Per isolare le onde che raggiungono la superficie e creare scintillii, il team ha sviluppato un filtro che descrive il modo in cui le onde rimbalzano all'interno delle simulazioni. Questa tecnica di “isolamento acustico” consente loro di misurare con precisione come la convezione del nucleo genera le onde e come queste influenzano la luminosità di una stella.

Inoltre, i ricercatori hanno applicato il loro filtro alle onde misurate in uscita dal nucleo convettivo, descrivendo accuratamente come la stella modifica queste onde. Hanno quindi sviluppato un filtro diverso per il modo in cui le onde dovrebbero rimbalzare all’interno di una vera stella. Applicando questo filtro, hanno creato simulazioni che mostrano come apparirebbero le onde se osservate attraverso un potente telescopio.

Facendo un ulteriore passo avanti con le loro scoperte, il team ha convertito queste simulazioni in suono aumentando le frequenze delle onde per renderle udibili. Suoni diversi corrispondono a onde prodotte da stelle luminose o di dimensioni diverse.

Questa ricerca innovativa non solo offre nuove conoscenze sul funzionamento interno delle stelle, ma apre anche la possibilità ai futuri telescopi spaziali di osservare le regioni centrali dove si formano gli elementi essenziali per la vita.

Fonte:

- Northwestern University

– Astronomia della Natura