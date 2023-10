L'importanza della forma fisica con l'avanzare dell'età

By

Nel mondo frenetico di oggi, è facile trascurare la nostra salute fisica. Tuttavia, con l’avanzare dell’età, dare priorità alla forma fisica diventa sempre più importante. L’esercizio fisico regolare e l’allenamento di resistenza possono aiutare a combattere la perdita muscolare legata all’età e a migliorare la qualità generale della vita.

La sarcopenia, la perdita della funzione muscolare e della massa legata all’età, colpisce una parte significativa della popolazione anziana in tutto il mondo. Questa condizione è associata ad un aumento del rischio di cadute, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche e altri problemi di salute.

Gli studi hanno dimostrato che incorporare l’allenamento di resistenza in un programma di esercizi può aiutare a rallentare il tasso di declino muscolare e persino a prevenire una certa perdita della funzione muscolare. Costruire la forza muscolare è fondamentale nella lotta contro la sarcopenia. Prove recenti suggeriscono che la bassa forza muscolare è un fattore chiave che contribuisce alla condizione.

L'allenamento di resistenza non deve essere intenso o estremo. Può semplicemente comportare attività come salire le scale o trasportare la spesa. Impegnandosi in un'attività fisica regolare, puoi migliorare la forza muscolare, la resistenza e la forma fisica generale.

Anche l’esercizio fisico regolare può avere un impatto positivo sulla tua vita quotidiana. Può aiutarti a svolgere le attività quotidiane senza sentirti fisicamente esausto. Inoltre, rimanere fisicamente attivi può creare ricordi duraturi con i tuoi cari che altrimenti non avresti potuto vivere.

Non è mai troppo tardi per iniziare a dare priorità alla tua salute fisica. Incorporare l'allenamento di resistenza nella tua routine può aiutarti a mantenere la forza muscolare e migliorare la qualità generale della vita con l'avanzare dell'età.

Fonte:

– Zachary Gillen, fisiologo dell'esercizio fisico e specialista certificato in forza e condizionamento

– Studio sulla perdita della funzione muscolare e della massa correlata all’età: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25339915

– Informazioni sulla sarcopenia: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5759630/