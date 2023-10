Allenamento di resistenza per adulti che invecchiano: migliorare la qualità della vita e prevenire la perdita muscolare

Con l’avanzare dell’età, diventa sempre più importante dare priorità alla forma fisica e alla salute per mantenere la nostra capacità di svolgere le attività quotidiane senza sentirci fisicamente esausti. Rimanere fisicamente attivi quando invecchiamo non solo migliora la qualità della nostra vita, ma ci permette anche di continuare a creare ricordi speciali con i nostri cari. Un metodo efficace per mantenere la funzione fisica e prevenire la perdita muscolare legata all’età è l’allenamento di resistenza.

L'allenamento di resistenza, noto anche come allenamento di forza, prevede l'esecuzione di esercizi che sfidano i muscoli a superare la resistenza. Può assumere varie forme e può essere personalizzato per soddisfare le esigenze di un individuo man mano che invecchia. Incorporare l’allenamento di resistenza nella nostra routine di esercizi può aiutare a combattere il naturale declino della funzione muscolare e della massa che si verifica con l’età, noto come sarcopenia. La sarcopenia è associata ad un aumento del rischio di cadute, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche e altri problemi di salute.

Ricerche recenti suggeriscono che la bassa forza muscolare è un fattore che contribuisce in modo significativo alla sarcopenia. Pertanto, l’implementazione di un adeguato programma di allenamento di resistenza incentrato sul miglioramento della forza è essenziale per combattere o invertire questo declino. È stato dimostrato che l’allenamento regolare della forza con pesi da moderati a pesanti è efficace nel prevenire la sarcopenia ed è considerato sicuro se eseguito correttamente. Tuttavia, è importante chiedere consiglio a professionisti qualificati, come personal trainer o specialisti di forza e condizionamento, per garantire forma e tecnica adeguate.

Secondo la National Strength and Conditioning Association, gli anziani dovrebbero impegnarsi in allenamenti per la forza due o tre giorni alla settimana. Gli allenamenti dovrebbero includere esercizi che coinvolgono più articolazioni per i principali gruppi muscolari, con da sei a 12 ripetizioni per serie. L'intensità dovrebbe essere impostata tra il 50% e l'85% del massimo di una ripetizione individuale. Si consiglia di riposare per due o tre minuti tra le serie, consentendo un tempo di recupero sufficiente. Si suggerisce che gli anziani eseguano questo programma due o tre giorni alla settimana, con 24-48 ore tra una sessione e l'altra.

L’implementazione di un programma di allenamento di resistenza su misura per le tue esigenze e i tuoi obiettivi può aumentare significativamente la forza e promuovere il mantenimento di muscoli e ossa sani con l’avanzare dell’età. Sebbene le linee guida di cui sopra forniscano un quadro, la consulenza di un professionista consentirà un programma di esercizi più personalizzato. Dare priorità all’allenamento di resistenza non solo rafforza i muscoli ma migliora anche la qualità generale della vita e la vitalità negli adulti che invecchiano.

