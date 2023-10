L'importanza dell'allenamento della forza quando si invecchia

Con l’avanzare dell’età, può diventare più difficile svolgere determinate attività fisiche. Tuttavia, dare priorità alla forma fisica e alla salute può aiutare a migliorare la qualità generale della vita e a rendere più semplice lo svolgimento delle attività quotidiane. Rimanere fisicamente attivi può anche portare a momenti e ricordi speciali con i propri cari che potrebbero non essere possibili senza essere fisicamente in forma.

L’allenamento di resistenza, in particolare, gioca un ruolo cruciale nel migliorare la forza muscolare. La perdita muscolare legata all’età, nota come sarcopenia, è una condizione comune che colpisce gli anziani. La sarcopenia è associata ad un aumento del rischio di cadute, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche e altri problemi di salute. Incorporando l'allenamento di resistenza nella tua routine, puoi rallentare il tasso di declino muscolare e persino prevenire una certa perdita muscolare.

Ricerche recenti suggeriscono che la bassa forza muscolare contribuisce in modo significativo alla sarcopenia. Pertanto, un modo efficace per combattere la sarcopenia è attraverso un adeguato programma di allenamento di resistenza che dia priorità al miglioramento della forza. È stato dimostrato che l’allenamento regolare della forza con pesi da moderati a pesanti è efficace e sicuro per individui di tutte le età, ma in particolare per gli anziani.

Sfortunatamente, solo una piccola percentuale di americani di età superiore ai 50 anni pratica allenamenti per la forza. Per allenarsi adeguatamente con l'avanzare dell'età, si consiglia di fare due o tre giorni di allenamento della forza a settimana. Questi allenamenti dovrebbero includere esercizi mirati a più articolazioni e ai principali gruppi muscolari, con da sei a 12 ripetizioni per serie. Anche riposare per due o tre minuti tra le serie è importante, soprattutto per gli anziani.

Sebbene queste linee guida forniscano un quadro di riferimento, è fondamentale chiedere consiglio a un professionista qualificato, come un personal trainer o uno specialista di forza e condizionamento, per creare un programma di esercizi su misura per le tue esigenze e obiettivi specifici. Seguendo un adeguato programma di allenamento per la forza, puoi aumentare la forza muscolare, migliorare la salute dei muscoli e ridurre il rischio di sarcopenia e problemi di salute associati.

– Definizioni:

– Allenamento di resistenza: una forma di esercizio che prevede il lavoro contro una forza o resistenza per sviluppare forza, resistenza e massa muscolare.

– Sarcopenia: perdita della funzione muscolare e della massa legata all’età.

– Serie: un gruppo di ripetizioni di un esercizio eseguito consecutivamente senza riposo.

– Ripetizioni: il numero di volte in cui esegui un esercizio specifico.