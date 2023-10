Assistere alla spettacolare eruzione dello Steamboat Geyser nel Parco Nazionale di Yellowstone

L'eruzione dello Steamboat Geyser nel Parco Nazionale di Yellowstone è uno spettacolo straordinario che molti visitatori sperano di vivere. Kathleen Rynkiewicz-Stuby ha avuto l'incredibile opportunità di assistere di recente a questo spettacolo quando il geyser attivo più alto del mondo è esploso, sparando acqua calda e vapore fino a 400 piedi di altezza. Ha catturato un video dell'evento, che mostrava una colonna mozzafiato di vapore che veniva espulsa con forza dal geyser, accompagnata da un suono che ricordava quello di un motore a reazione.

Steamboat Geyser, situato nel Norris Geyser Basin, è attualmente nel suo periodo più attivo mai registrato. A differenza delle prevedibili eruzioni dell'Old Faithful, le eruzioni di Steamboat sono altamente imprevedibili, rendendolo un fenomeno sfuggente a cui assistere. Tuttavia, ci sono segnali a cui i visitatori possono prestare attenzione per aumentare le loro possibilità di vedere Steamboat in tutto il suo splendore.

Mike Polonia, geofisico ricercatore e scienziato responsabile dell'Osservatorio del vulcano Yellowstone, ha spiegato le diverse fasi di una tipica eruzione dello Steamboat. La fase iniziale, nota come fase acquosa, dura pochi minuti e comporta getti d'acqua fino a un'altezza compresa tra 300 e 400 piedi. Successivamente il geyser entra nella fase vapore, che può durare fino a 24 ore con intensità decrescente. Il video catturato da Rynkiewicz-Stuby ha catturato la fase di vapore dell'eruzione, indicando che è stato filmato poco dopo la conclusione della fase acquosa.

Ogni geyser di Yellowstone ha la sua personalità unica e il suo programma di eruzione. Mentre l'Old Faithful erutta regolarmente, le eruzioni di Steamboat sono del tutto casuali. Gli scienziati ipotizzano che l'imprevedibilità di Steamboat potrebbe essere dovuta alla sua mancanza di isolamento dall'ambiente circostante, a differenza dei geyser come Old Faithful o Lone Star Geyser. Nonostante ricerche approfondite, i meccanismi dietro le eruzioni dei geyser, comprese le differenze tra geyser irregolari come Steamboat e quelli prevedibili come Old Faithful, rimangono un mistero.

Per quanto riguarda le future eruzioni di Steamboat, è impossibile prevederlo con certezza. Potrebbe accadere in qualsiasi momento o richiedere diversi anni prima della prossima eruzione. Fortunatamente, Steamboat sta attualmente vivendo un periodo più attivo che mai registrato prima. Nel 2023 il geyser ha già eruttato sette volte, segnando un aumento di attività rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, le ragioni alla base di questi periodi di alta attività rimangono sconosciute.

Sebbene gli scienziati abbiano condotto studi per scoprire le cause delle frequenti eruzioni di Steamboat, non sono emerse risposte definitive. I cambiamenti nel sistema idraulico del geyser e fattori esterni come precipitazioni, terremoti e livelli delle acque sotterranee sono stati considerati come potenziali spiegazioni. Tuttavia, sono necessarie molte più ricerche per comprendere appieno la complessa dinamica dei geyser.

Nonostante la recente ondata di eruzioni, la frequenza di Steamboat è diminuita negli ultimi anni. Sebbene ci siano state 20 eruzioni nel 2021 e 11 nel 2022, si prevede che entro la fine del 2023 potrebbero esserci solo 10 eruzioni. Le ragioni del picco delle eruzioni nel 2019 e del 2020 e del successivo calo rimangono incerte.

Per aumentare le possibilità di assistere a un'eruzione di Steamboat, i visitatori dovrebbero prestare attenzione ai segnali di attività imminente. L’aumento degli eventi eruttivi minori, con eruzioni d’acqua che vanno da pochi piedi a decine di piedi, indicano che una grande eruzione potrebbe essere in avvicinamento. Tuttavia, queste eruzioni minori possono persistere per giorni o addirittura settimane prima che si verifichi un'eruzione prolungata e significativa. Inoltre, durante le grandi eruzioni, è noto che Steamboat prosciuga la vicina Cistern Spring.

Sebbene non esista un calendario preciso per l'eruzione dello Steamboat, trovarsi nel posto giusto al momento giusto può offrire un'esperienza straordinaria e indimenticabile. Sia che si abbia la fortuna di assistere a una magnifica eruzione o si debba attendere pazientemente la successiva, la maestosa potenza dello Steamboat Geyser continua ad affascinare i visitatori del Parco Nazionale di Yellowstone.

Definizioni:

Geyser: I geyser sono sorgenti termali che espellono in modo intermittente acqua e vapore nell'aria a causa dell'attività vulcanica sotterranea.

Geyser del battello a vapore: Steamboat Geyser è il geyser attivo più alto del mondo e si trova nel Parco Nazionale di Yellowstone.

Vecchio fedele: Old Faithful è un famoso e prevedibile geyser nel Parco Nazionale di Yellowstone che erutta circa ogni 90 minuti.

Osservatorio del vulcano Yellowstone: L'Osservatorio del vulcano Yellowstone è un centro di ricerca scientifica che monitora l'attività vulcanica e sismica nel Parco Nazionale di Yellowstone.

Fonte:

- Non fornito