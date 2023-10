Il nuovo metodo di stima dello stato consente previsioni efficienti senza dettagli sul modello sottostante

I matematici dell'Istituto per gli studi aerospaziali dell'Università di Toronto hanno sviluppato un nuovo metodo di stima dello stato, che consente previsioni efficienti senza la necessità dei dettagli di un modello sottostante. Il progetto, riportato sulla rivista Nature, presenta un progresso significativo nel campo della stima statale.

La stima dello stato è una tecnica cruciale utilizzata in varie applicazioni, come il monitoraggio dei processi industriali e il tracciamento degli aerei in volo. Implica la descrizione dello stato di un oggetto o sistema utilizzando i dati disponibili. Tuttavia, i metodi tradizionali richiedono la conoscenza del modello sottostante, che potrebbe non essere sempre accessibile o accurato.

Il metodo sviluppato da Kevin Course e Prasanth Nair si basa sull'inferenza bayesiana, un approccio statistico che utilizza informazioni precedenti su un sistema e le perfeziona con nuovi dati. I precedenti tentativi di applicare l’inferenza bayesiana alla stima dello stato erano impegnativi dal punto di vista computazionale. Per superare questa sfida, Course e Nair hanno utilizzato approssimazioni stocastiche, consentendo calcoli paralleli e previsioni efficienti.

La tecnica di stima dello stato adottata dai ricercatori ha potenziali implicazioni per un'ampia gamma di campi in cui è essenziale una previsione accurata. Conciliando il rumore dei dati e i modelli matematici, questo metodo fornisce stime affidabili dello stato di un sistema senza richiedere una conoscenza dettagliata del modello sottostante.

Lo sviluppo di questo efficiente metodo di stima dello stato segna un progresso significativo nel campo, consentendo previsioni più accurate e migliorando la sicurezza e l’efficienza di vari processi.

Fonte:

– Kevin Course et al, Stima dello stato di un sistema fisico con equazioni governanti sconosciute, Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06574-8

– Brendan Keith, La tecnica che può trovare lo stato di un sistema solo attraverso i dati, Nature (2023). DOI: 10.1038/d41586-023-03070-x