Il re dei cieli del Nord: esplorazione della costellazione di Cefeo

Cefeo, il re dell'Etiopia nella mitologia greca, è al centro della scena nel cielo notturno questa settimana. Sebbene possa essere debole, questa costellazione settentrionale è relativamente facile da individuare grazie alla sua vicinanza a Cassiopea, l'iconica costellazione a forma di W che rappresenta la moglie di Cefeo.

Guardando all'incirca a sud di Londra e verso lo zenit, il grafico illustra la vista di Cefeo per tutta la settimana. La stella più luminosa di questa costellazione è Alderamin, posizionata a 49 anni luce dalla Terra. È interessante notare che, a causa della precessione dei poli di rotazione terrestre, l'Alderamin funzionerà come stella polare nell'anno 7500.

Tuttavia, la stella più significativa di Cefeo è Delta Cephei, situata a circa 887 anni luce di distanza. Nel 1784, John Goodricke, un giovane astronomo, fece una scoperta rivoluzionaria riguardante il Delta Cephei. Osservò che questa stella sperimentava cambiamenti regolari e ripetuti di luminosità. Questa rivelazione suscitò grande entusiasmo all’epoca, poiché queste stelle variabili erano oggetto di grande interesse nella comunità astronomica.

Goodricke seguì diligentemente le variazioni del Delta Cephei quasi ogni notte fino alla fine dell'anno. Oggi questa stella funge da prototipo per una classe di stelle variabili note come variabili Cefeidi. Una caratteristica unica di queste stelle è che il loro periodo di pulsazione può essere utilizzato per determinare la loro luminosità assoluta, rendendole preziose per misurare le distanze nell'universo.

Sfortunatamente, la posizione di Cefeo nel cielo notturno lo rende invisibile dalla maggior parte dei luoghi dell'emisfero meridionale.

