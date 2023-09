Light Bio riceve l'approvazione per vendere petunie fosforescenti

Light Bio, una startup biotecnologica con sede nell'Idaho, ha ottenuto l'approvazione dal Dipartimento dell'Agricoltura per vendere petunie bioluminescenti geneticamente modificate negli Stati Uniti. Ispirate da organismi naturalmente bioluminescenti, come insetti, vita marina e funghi, le petunie di Light Bio si illuminano quando la luciferina, un prodotto dell'enzima luciferasi, interagisce con l'ossigeno. Questo effetto luminoso unico affascina le persone da anni, ricordando l'incantevole bagliore visto nelle lucciole e nelle meduse.

I fondatori di Light Bio, Karen Sarkisyan e Keith Wood, che hanno esperienza rispettivamente in biologia sintetica e chimica, hanno dedicato parti significative della loro carriera allo studio della bioluminescenza. Sarkisyan aveva precedentemente lavorato all’inserimento di enzimi che producono luce nelle piante di tabacco, mentre Wood aveva contribuito a creare la prima pianta che si illuminava al buio geneticamente negli anni ’1980, sebbene richiedesse l’applicazione di una sostanza chimica speciale. Nel corso del tempo, Sarkisyan e Wood hanno scoperto un modo per far sì che le piante emettano luce in modo indipendente, concentrandosi su una molecola chiamata acido caffeico.

Nelle piante, l'acido caffeico aiuta nella costruzione delle pareti cellulari, ma nei funghi viene convertito in luciferina. Light Bio ha sfruttato questo processo introducendo la neomicina fosfotransferasi II (NPTII), il gene responsabile della conversione dell'acido caffeico in luciferina, nelle piante di petunia. Il risultato è un comune fiore domestico che emette la propria luce verde neon di notte o in assenza di luce.

Dopo aver condotto studi per determinare se le petunie di Light Bio attirassero più parassiti delle petunie normali, il 6 settembre il Dipartimento dell'Agricoltura ha approvato la vendita di questi fiori fosforescenti. Sebbene questa sia una notizia entusiasmante per le 10,000 persone in lista d'attesa di Light Bio, ci sono preoccupazioni che le piante bioluminescenti possano disturbare gli ecosistemi locali. Tuttavia, Light Bio ha affrontato queste preoccupazioni, sottolineando che le petunie vengono generalmente coltivate in ambienti controllati come case, aziende o giardini botanici. In questi ambienti, l’illuminazione artificiale utilizzata supera di gran lunga la luce emessa dalle petunie bioluminescenti.

Nel complesso, l'approvazione di Light Bio per la vendita di petunie che si illuminano al buio segna una pietra miliare significativa nel campo delle piante geneticamente modificate. La loro innovazione e dedizione alla bioluminescenza hanno il potenziale per portare elementi estetici unici nella vita delle persone, stimolando allo stesso tempo conversazioni sull'impatto degli organismi geneticamente modificati sull'ambiente.

Fonte:

- Dipartimento dell'Agricoltura

– Bioluce