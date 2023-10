La NASA inizia la serie di test RS-25 per i motori a razzo SLS

La NASA ha iniziato una nuova serie di test per i motori RS-25 il 5 ottobre come parte dei test di certificazione finale prima della produzione di una versione aggiornata dei motori per il razzo Space Launch System (SLS). Questi motori svolgeranno un ruolo cruciale nel potenziamento delle missioni Artemis sulla Luna e oltre.

La serie di test sarà composta da 12 test che si svolgeranno fino al 2024 presso il Fred Haise Test Stand situato presso lo Stennis Space Center della NASA nel Mississippi. Lo scopo di questi test è certificare il nuovo design dei motori RS-25, che li renderà ancora più potenti. I test rappresentano un passo essenziale per Aerojet Rocketdyne, l'appaltatore principale dei motori SLS, per produrre motori per il razzo SLS, a partire dall'Artemis V.

Ogni missione Artemis richiederà quattro motori RS-25 per alimentare il razzo SLS, generando una spinta di oltre 8.8 milioni di libbre al decollo. Le prossime serie di test seguiranno un approccio “test like you fly”, con ogni test della durata di almeno 500 secondi, la stessa durata di un lancio.

La serie di test utilizzerà il motore di sviluppo E0525 per raccogliere dati per la revisione del progetto finale dell'RS-25. Questo motore incorpora nuovi componenti chiave, come un ugello, attuatori idraulici, condotti flessibili e turbopompe. Questi componenti sono stati progettati sulla base delle caratteristiche della serie di test di certificazione iniziali completati a giugno.

La serie di test esaminerà le prestazioni del motore in diversi scenari, che vanno dall'80% al 113% di livelli di potenza. I nuovi motori RS-25 saranno in grado di produrre fino al 111% di potenza per fornire ulteriore spinta. Testare fino al livello di potenza del 113% garantisce margini di sicurezza operativa.

Il test più lungo della serie durerà 650 secondi e includerà un test del gimbal per verificare la capacità del motore di ruotare e mantenere la stabilità durante il volo. Il primo test del 5 ottobre è previsto per 550 secondi al 111% di potenza.

In totale, la serie di test coinvolgerà circa 6,350 secondi di fuoco caldo. Al completamento della campagna, si prevede che verranno prodotti 24 nuovi motori RS-25 utilizzando il design aggiornato per le missioni a partire da Artemis V.

I test presso il banco prova Fred Haise sono fondamentali per garantire la sicurezza degli astronauti durante i futuri lanci. I dati e le conoscenze acquisite dalle missioni Artemis contribuiranno anche all'obiettivo della NASA di inviare astronauti su Marte.

Fonte:

– Centro spaziale Stennis della NASA

– Aerojet Rocketdyne.

