Elon Musk prevede il lancio di un'astronave e l'atterraggio su Marte entro quattro anni

Durante un'intervista al Congresso Astronautico Internazionale, Elon Musk ha condiviso la sua visione del volo spaziale interplanetario e ha fatto previsioni audaci sul futuro del razzo Starship di SpaceX.

Musk ha espresso una certa frustrazione nei confronti della Federal Aviation Administration (FAA) statunitense per quanto riguarda la tempistica per il ripristino della prima fase del sistema di lancio. Ha affermato che l’ottenimento delle licenze necessarie potrebbe richiedere “forse meno di un anno”, alludendo a potenziali ritardi causati dai processi normativi.

Il primo tentativo di lanciare la combinazione completa di Starship e Super-Heavy Booster nel 2023 non ha avuto successo, con gravi danni alla rampa di lancio. L’imminente secondo tentativo è attualmente in attesa di approvazione normativa.

Per catturare un booster con i bracci della torre di lancio entro il 2024, Musk ha sottolineato la necessità di una cadenza di lancio impressionante, che richiederebbe il via libera della FAA. Tuttavia, anche se il problema non dovesse verificarsi entro il 2024, ciò non ostacolerebbe il progresso del programma Starlink. Musk ha affermato che lo spiegamento dei satelliti Starlink v3 dovrebbe iniziare tra circa un anno.

Oltre a queste previsioni, Musk ha menzionato anche l’ambizioso obiettivo di atterrare su Marte entro quattro anni. Ciò richiederebbe non solo il corretto funzionamento dell’astronave, ma anche la capacità di atterrare in sicurezza sulla superficie marziana. Musk ha attribuito il lasso di tempo all’allineamento planetario come fattore chiave.

Anche se Musk non ha fornito molti dettagli specifici sugli attuali progressi dell’astronave, ha menzionato gli insegnamenti tratti dal razzo sovietico N1, che presenta somiglianze nel design. Il razzo lunare sovietico subì quattro fallimenti nel lancio, portando alla cancellazione del programma.

Nel complesso, l'intervista di Elon Musk ha evidenziato il suo impegno nel superare i limiti nell'esplorazione spaziale. Con obiettivi ambiziosi per il lancio della Starship, l'implementazione di Starlink e l'atterraggio su Marte entro quattro anni, gli sforzi futuri di SpaceX saranno sicuramente osservati da vicino.

Fonte: articolo originale di [autore], [data]