Nuove prove della collisione di un pianeta gigante nel lontano sistema solare

Un team di scienziati ha scoperto le prove di una collisione tra due pianeti giganti in orbita attorno a una stella simile al Sole. Questa scoperta fornisce preziose informazioni sul disordinato processo di formazione e migrazione dei pianeti nei sistemi esosolari. La prova viene da due eventi insoliti osservati nel comportamento della stella: un improvviso schiarimento delle lunghezze d'onda dell'infrarosso seguito da un oscuramento dello spettro visivo oltre due anni dopo.

La stella in questione, denominata ASASSN-21qj, era inizialmente considerata non eccezionale fino a quando il suo improvviso oscuramento non fu rilevato dall'All Sky Automated Survey for Supernovae. Eventi simili sono stati osservati in altre stelle e sono stati tipicamente attribuiti a nubi di polvere. Tuttavia, il gruppo di ricerca si è imbattuto in qualcosa di straordinario quando ha scoperto le immagini a infrarossi di ASASSN-21qj scattate prima dell’evento di oscuramento. Queste immagini hanno rivelato un significativo schiarimento che ha coinciso con il successivo oscuramento.

Sulla base delle osservazioni agli infrarossi, i ricercatori stimano che l'oggetto responsabile dello schiarimento avesse temperature superiori a 700°C. Il flusso totale di luce infrarossa proveniente dalla stella è aumentato del 4%, indicando la presenza di una notevole quantità di materiale sparso su un'area 750 volte più grande della Terra. Ciò esclude la possibilità che sia un pianeta a causare lo schiarimento.

Il team propone che gli eventi osservati siano la conseguenza di una collisione tra due super-Terre o mini-Nettuno, categorie di pianeti che non esistono nel nostro Sistema Solare. La collisione deve essere avvenuta ad almeno due unità astronomiche di distanza dalla stella per tenere conto del ritardo tra l'iniziale schiarimento e il successivo oscuramento. L'emissione di luce durante l'oscuramento suggerisce che il materiale non può trovarsi a più di 16 unità astronomiche di distanza dalla stella.

Questa scoperta fa luce sulla natura caotica e dinamica della formazione e della migrazione dei pianeti in altri sistemi solari. Sebbene l’osservazione diretta di questi eventi rimanga impegnativa, le prove combinate di ASASSN-21qj forniscono preziose informazioni sui processi che modellano il nostro universo.

Fonte:

– Articolo originale: [Fonte]

– Esploratore per sondaggi a infrarossi ad ampio campo della NASA: [Fonte]