Nuove prove suggeriscono che misteriosi lampi radio sono causati da terremoti stellari

Gli astronomi dell’Università di Tokyo hanno trovato nuove prove che indicano che le enigmatiche esplosioni di luce radio che attraversano l’Universo sono causate da terremoti stellari. In precedenza si pensava che questi lampi, noti come lampi radio veloci (FRB), fossero simili ai brillamenti solari. Tuttavia, un’analisi di migliaia di lampi provenienti da tre sorgenti FRB ripetute ha rivelato sorprendenti somiglianze con i terremoti.

Solitamente durano solo pochi millisecondi, gli FRB sono rilasci immensamente potenti di onde radio, equivalenti alla produzione di energia di 500 milioni di soli. A causa della loro natura effimera, sono difficili da studiare. Ma negli ultimi anni, gli astronomi hanno fatto passi avanti scoprendo sorgenti FRB ripetute e persino identificando un FRB proveniente dall’interno della Via Lattea, emanato da una magnetar, un tipo di stella di neutroni con un campo magnetico estremamente potente.

Si ritiene che le magnetar, con i loro immensi campi magnetici, distorcano la forma a causa della tensione tra la loro forte attrazione magnetica verso l'esterno e l'attrazione gravitazionale verso l'interno causata dai loro densi nuclei stellari. Questa distorsione può causare la rottura e il terremoto della magnetar, con conseguente rilascio di potenti bagliori e onde radio: lampi radio veloci. Ciò fornisce una possibile spiegazione per queste eruzioni cosmiche.

Per indagare ulteriormente, gli astronomi hanno condotto un’analisi statistica confrontando le distribuzioni di energia e tempo di quasi 7,000 lampi FRB provenienti da tre fonti con dati sui terremoti e brillamenti solari. Hanno trovato somiglianze significative tra i modelli degli FRB e i terremoti, come la probabilità che si verifichino scosse di assestamento e la relazione con il ritardo. Tuttavia, non è stata riscontrata alcuna correlazione simile con i brillamenti solari.

Questi risultati rafforzano la possibilità che i terremoti stellari siano responsabili degli FRB. Sebbene possano esserci altre spiegazioni per altre fonti, comprendere la natura di queste particolari esplosioni potrebbe fornire informazioni sui terremoti stellari, nonché sul comportamento delle magnetar e delle stelle di neutroni in generale. Lo studio dei terremoti negli ambienti densi di stelle ultradense come le stelle di neutroni potrebbe anche offrire nuove comprensioni della materia ad alta densità e delle leggi fondamentali della fisica nucleare.

– Avvisi mensili della Royal Astronomical Society