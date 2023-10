Scoppi radio veloci causati da "terremoti stellari" sulle stelle di neutroni, risultati di uno studio

By

Gli scienziati dell’Università di Tokyo hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che fa luce sulle misteriose origini dei lampi radio veloci (FRB). Gli FRB sono eventi cosmici estremamente potenti che rilasciano un'enorme quantità di energia in meno di un secondo. Dalla loro scoperta nel 2001, gli scienziati hanno faticato a determinare l’origine di questi fenomeni fugaci. Tuttavia, il nuovo studio suggerisce che gli FRB potrebbero essere innescati da “sistemi stellari” che si verificano sulla superficie delle stelle di neutroni.

Le stelle di neutroni si formano quando una stella circa otto volte più grande del nostro Sole subisce un'esplosione di supernova. Il nucleo della stella collassa, dando origine ad una stella di neutroni superdensa. Mentre tutte le stelle di neutroni possiedono campi magnetici miliardi di volte più forti di quello terrestre, alcune stelle di neutroni, chiamate magnetar, hanno campi ancora più forti, fino a mille volte più potenti.

I ricercatori dell’Università di Tokyo, Tomonori Totani e Yuya Tsuzuki, hanno condotto un’analisi approfondita di quasi settemila lampi provenienti da tre diversi FRB ripetuti. Hanno confrontato questi dati con la correlazione tempo-energia dei terremoti giapponesi e dei brillamenti solari osservati dal satellite Hinode.

Contrariamente agli studi precedenti, i ricercatori hanno scoperto notevoli somiglianze tra i dati sui lampi radio veloci e i dati sui terremoti. Tuttavia, i dati hanno mostrato differenze significative rispetto ai brillamenti solari. Questi risultati indicano che le stelle di neutroni hanno una crosta solida e che gli improvvisi terremoti che si verificano in questa crosta rilasciano enormi quantità di energia che si manifestano come lampi radio veloci.

Questo studio fornisce preziose informazioni sulla complessa natura dei lampi radio veloci e potrebbe aprire la strada alla ricerca futura per scoprire di più su questi enigmatici eventi cosmici e sulle affascinanti proprietà delle stelle di neutroni.

