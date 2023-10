Starlink di SpaceX lancerà il servizio Direct to Cell con un'implementazione graduale

By

SpaceX, in collaborazione con T-Mobile, è pronta a lanciare un servizio rivoluzionario che trasmetterà i dati direttamente ai telefoni cellulari dai satelliti spaziali. Si prevede che il servizio verrà implementato gradualmente, con l’invio di SMS come unica funzionalità supportata nel 2024. Entro il 2025, saranno resi disponibili servizi voce e dati, insieme alle funzionalità Internet of Things (IoT).

La connessione al servizio Direct to Cell utilizzerà la tecnologia LTE, anche se le specifiche della larghezza di banda devono ancora essere rese note. Tuttavia, SpaceX assicura che il servizio dati sarà sufficientemente veloce da supportare la navigazione web. Anche gli SMS di base si riveleranno indispensabili, soprattutto in situazioni di emergenza. Mentre Apple ha sviluppato la sua soluzione per gli SMS, SpaceX prevede di offrire una soluzione universale che funzioni con qualsiasi telefono compatibile con 4G senza richiedere hardware aggiuntivo.

I nuovi satelliti di Starlink funzioneranno come torri cellulari mobili nello spazio, consentendo agli utenti di connettersi con una visione chiara del cielo. Inizialmente, gli utenti saranno in grado di utilizzare la loro app di messaggistica preferita per inviare SMS e app aggiuntive come Skype, WhatsApp e iMessage potranno essere utilizzate una volta attivato il servizio dati.

Starlink ha già stretto partnership con diversi operatori in tutto il mondo, tra cui Optus, Rogers, KDDI, One NZ, Salt e T-Mobile. Si prevede che altri vettori si uniranno non appena il servizio diventerà pienamente operativo.

La copertura fornita da Starlink si rivolgerà principalmente alla terra, ai laghi e alle acque costiere. Coloro che cercano l'accesso a Internet in mezzo all'oceano dovranno abbonarsi al servizio marittimo di Starlink. La collaborazione con i vettori consentirà a Starlink di colmare le lacune di copertura terrestre senza la necessità di infrastrutture aggiuntive.

La disponibilità del roaming e la sua portata devono ancora essere determinate, poiché ogni paese mantiene uno stretto controllo sulle frequenze wireless. La collaborazione con gli operatori ha inoltre consentito a SpaceX di proteggere una parte dello spettro wireless, supportando ulteriormente l'implementazione di successo del servizio Direct to Cell.

