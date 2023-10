Costellazioni satellitari come Starlink pongono sfide per la radioastronomia, spettacoli di studio

Le costellazioni di satelliti, come Starlink, rappresentano una sfida unica per la radioastronomia a causa del loro gran numero di satelliti in orbita bassa. Sebbene queste costellazioni offrano vantaggi per la comunicazione Internet globale, interferiscono anche con i radiotelescopi progettati per catturare immagini ad alta risoluzione a basse frequenze radio.

Lo Square Kilometer Array (SKA), un radiotelescopio con molteplici obiettivi scientifici, è particolarmente influenzato dalla presenza dei satelliti Starlink. SKA mira a studiare vari fenomeni, tra cui la relatività generale, la distribuzione dell'idrogeno neutro e le atmosfere degli esopianeti. Grazie alla loro capacità di catturare simultaneamente ampie sezioni di cielo, i satelliti Starlink sono presenti nella maggior parte delle osservazioni di SKA, anche nei suoi prototipi.

In un recente studio basato sui dati dell’Engineering Development Array versione 2 (EDA2), i ricercatori hanno rilevato emissioni radio intenzionali e non intenzionali da Starlink. Alcune di queste emissioni superano gli oggetti più luminosi nel cielo alle basse frequenze. Mentre i segnali intenzionali possono essere affrontati escludendo la trasmissione nei campi visivi dell’osservatorio, le emissioni involontarie rappresentano una sfida significativa. Schermare le emissioni a bassa frequenza è notoriamente difficile e qualsiasi mitigazione si applicherebbe solo ai futuri satelliti.

Questo non è il primo caso di segnali radio vaganti provenienti da Starlink che influenzano la radioastronomia. Uno studio precedente che utilizzava LOFAR ha osservato anche segnali indesiderati provenienti da più satelliti. Man mano che i radiotelescopi diventano più avanzati e sensibili, affrontare il problema dell’inquinamento radioluminoso proveniente dai satelliti diventa fondamentale.

Lo scontro tra i vantaggi di un accesso diffuso a Internet via satellite e la necessità di osservazioni radio indisturbate evidenzia la necessità di bilanciare le priorità. Trovare un equilibrio richiederà decisioni difficili riguardo alla comodità di Internet via satellite e al progresso della nostra comprensione del cosmo.

Fonte:

– Grigg, Dylan et al. "Rilevazione delle emissioni previste e non intenzionali dai satelliti Starlink nella gamma di frequenze SKA-Low, nel sito SKA-Low, con un analogo della stazione SKA-Low." prestampa di arXiv arXiv:2309.15672 (2023).