I satelliti Starlink rappresentano una sfida per la radioastronomia, dimostra uno studio

La radioastronomia e le comunicazioni satellitari hanno una lunga storia di collaborazione, ma ci sono momenti in cui i loro obiettivi sono in conflitto. Lo sviluppo di costellazioni di satelliti come Starlink, costituite da un gran numero di satelliti in orbita bassa, rappresenta una sfida per la radioastronomia.

Un recente studio pubblicato sul server di prestampa arXiv evidenzia l’impatto che i satelliti Starlink possono avere sulla radioastronomia. Lo studio ha analizzato i dati dei test dello Square Kilometer Array (SKA), un radiotelescopio progettato per catturare immagini ad alta risoluzione a basse frequenze radio. Con circa 5,000 satelliti Starlink attualmente in orbita e il potenziale che quel numero cresca fino a 40,000 nel prossimo decennio, la presenza di questi satelliti nel cielo è inevitabile per le osservazioni radioastronomiche.

Lo studio ha scoperto che i satelliti Starlink emettevano segnali radio sia intenzionali che non intenzionali che potevano interferire con le osservazioni di SKA. Anche senza la sensibilità dell’intero array SKA, i ricercatori hanno rilevato emissioni da Starlink che erano più luminose degli oggetti celesti più luminosi alle basse frequenze.

L’attenuazione dei segnali intenzionali può essere ottenuta attraverso zone di esclusione, ma le emissioni involontarie rappresentano una sfida maggiore. Proteggere le emissioni a bassa frequenza è difficile e qualsiasi strategia di mitigazione implementata si applicherebbe solo ai futuri satelliti Starlink. Lo studio conclude che i segnali vaganti provenienti da Starlink hanno il potenziale per avere un impatto significativo sugli obiettivi di ricerca di SKA.

Questa non è la prima volta che vengono rilevati segnali radio di Starlink. Anche uno studio precedente basato su LOFAR, un altro osservatorio radio, ha rilevato segnali indesiderati provenienti da diversi satelliti Starlink. Man mano che gli osservatori radio diventano più avanzati e sensibili, affrontare l’inquinamento luminoso causato dai satelliti richiederà una scelta difficile tra la comodità di Internet via satellite e l’esplorazione del cielo radio.

Fonte: Universo oggi

Riferimento alla rivista: Dylan Grigg et al, Rilevazione delle emissioni previste e non intenzionali dai satelliti Starlink nella gamma di frequenze SKA-Low, nel sito SKA-Low, con un analogo della stazione SKA-Low, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.15672