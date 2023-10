Starlink di SpaceX lancia il servizio di telefonia satellitare diretta su cellulare

Starlink di SpaceX, noto per il suo servizio Internet via satellite, ha annunciato l'intenzione di offrire un servizio di telefonia satellitare chiamato Direct to Cell. Secondo il sito web di Starlink, Direct to Cell fornirà inizialmente un servizio di messaggistica di testo a partire dal 2024, con funzionalità voce e dati che verranno aggiunte nel 2025. Il servizio mira a fornire un accesso ovunque a SMS, chiamate e navigazione su terra, laghi e acque costiere.

Starlink ha collaborato con diversi operatori globali, tra cui T-Mobile US, Rogers in Canada, Optus in Australia, One NZ in Nuova Zelanda, Salt in Svizzera e KDDI in Giappone, per garantire l'accesso reciproco nelle nazioni partner. L'azienda sottolinea che per utilizzare il servizio non sono necessarie modifiche all'hardware del telefono o ad app speciali, poiché funzionerà con i telefoni LTE esistenti. Non è però chiaro se il servizio sarà inizialmente limitato al 4G o se il supporto al 5G verrà introdotto successivamente.

Il servizio Direct to Cell funzionerà in modo simile a una torre di telefonia mobile nello spazio, consentendo ai clienti di usufruire del servizio quando sono fuori dalla portata della torre di telefonia mobile del proprio fornitore. Sebbene non siano stati ancora resi noti i dettagli sui prezzi, l'incursione di Starlink nel mercato della telefonia satellitare arriva mentre anche altre società si sono avventurate in questo spazio. Apple ha introdotto il supporto satellitare per le comunicazioni di emergenza nell’iPhone 14, Qualcomm ha annunciato funzionalità di messaggistica bidirezionale tramite la costellazione di satelliti Iridium e Vodafone ha affermato di aver effettuato la prima chiamata 5G dallo spazio utilizzando telefoni non modificati.

Tuttavia, Starlink deve affrontare potenziali sfide normative da parte di AT&T e del concorrente Omnispace. AT&T ha presentato una petizione alla Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti per impedire a Starlink di utilizzare lo spettro di T-Mobile, mentre Omnispace ha sollevato preoccupazioni di interferenza con il proprio sistema telefonico satellitare.

In conclusione, il servizio di telefonia satellitare Direct to Cell di Starlink di SpaceX mira a fornire copertura globale e accesso a testo, voce e dati utilizzando i telefoni LTE esistenti. Mentre anche altre società sono entrate nel mercato della telefonia satellitare, Starlink dovrà affrontare le sfide normative mentre espande le sue offerte di comunicazioni satellitari.

