SpaceX lancia un treno di luci colorate con i satelliti Starlink

Un recente lancio di SpaceX ha creato uno straordinario treno di luci nel cielo notturno. Il lancio, avvenuto presso la stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida, ha inviato 22 satelliti Starlink nell'orbita terrestre bassa. Questi satelliti, parte dell'iniziativa globale Internet a banda larga di SpaceX, hanno affascinato gli osservatori in diversi stati, tra cui Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio e Wisconsin.

I satelliti Starlink sono responsabili della fornitura di Internet a banda larga agli utenti di tutto il mondo. Dal loro lancio iniziale nel 2019, SpaceX ha schierato oltre 3,000 satelliti. L'azienda mira a posizionare un totale di 7,500 satelliti nell'orbita terrestre bassa, come approvato dalla Federal Communications Commission.

Una volta in orbita, i satelliti Starlink si muovono seguendo un percorso rettilineo, riflettendo la luce e rendendoli visibili da terra. Tuttavia, la loro visibilità è limitata poiché alla fine stabiliscono le proprie orbite. Durante il loro transito, una catena Starlink può attraversare il cielo più volte in una sola notte.

Per coloro che sono interessati a individuare i satelliti, sono disponibili diverse risorse su Internet. L'applicazione web e mobile “Find Starlink” consente agli utenti di tracciare le catene satellitari in base alle coordinate o alla città. Satellitemap.space offre una mappa simile a un globo che mostra le posizioni dei satelliti Starlink e fornisce dettagli come date di lancio e rotte recenti. Gli utenti possono contrassegnare le loro case sulla mappa per determinare quando un satellite passerà sopra di loro.

Il recente treno leggero creato dai satelliti Starlink ha fornito uno spettacolo accattivante e insolito per gli osservatori di più stati. Mentre SpaceX continua a lanciare sempre più satelliti, il cielo notturno potrebbe vedere in futuro spettacoli ancora più abbaglianti.

Fonte:

– “Treno satellitare Starlink: come vederlo e seguirlo” – Spazio

– “Giganteschi getti di fulmini 50 volte più potenti dei normali dardi sparano verso l’alto dall’uragano Franklin – Porto Rico” – NatureWorldNews.com