Segnali satellitari: una minaccia per l'astronomia e la nostra comprensione dell'Universo

Negli ultimi anni i satelliti sono diventati una vista comune nel cielo notturno, con migliaia di satelliti lanciati nell’orbita terrestre e altre decine di migliaia pianificati per il futuro. Tuttavia, questo aumento dell’attività satellitare rappresenta un rischio significativo per la nostra connessione con il cosmo e ha sollevato preoccupazioni tra gli astronomi.

I ricercatori della Curtin University hanno condotto uno studio per esaminare i segnali radio emessi dai satelliti Starlink, una mega-costellazione volta a fornire una copertura satellitare globale. Nella loro ricerca, hanno scoperto che questi satelliti “perdevano” segnali radio che interferivano con la radioastronomia. Anche in una “zona radio tranquilla” designata nell’Australia occidentale, le emissioni satellitari sono risultate più luminose di qualsiasi fonte naturale nel cielo.

Uno dei problemi chiave è che i radiotelescopi, utilizzati in astronomia per rilevare deboli segnali provenienti da oggetti celesti distanti, sono altamente sensibili e possono captare interferenze anche da trasmettitori radio deboli. Le frequenze inaspettate e non volute dei segnali emessi dai satelliti Starlink possono avere un grave impatto sulla capacità dei radiotelescopi di osservare e studiare l’universo.

Questa interferenza è particolarmente preoccupante per lo Square Kilometer Array (SKA), il più grande progetto di osservatorio radio mai intrapreso. La costruzione di questo progetto è già iniziata nell'Australia occidentale e l'interferenza dei segnali satellitari rappresenta una minaccia significativa per il suo successo.

Sebbene gli operatori satellitari attualmente non violino alcuna regola e le normative sull’uso dello spettro radio siano complesse, è necessario che gli operatori satellitari affrontino questo problema e mitigano la generazione di segnali interferenti. SpaceX, l'operatore della costellazione di satelliti Starlink, ha apportato miglioramenti per ridurre la riflettività dei satelliti, ma sono necessari ulteriori sforzi per ridurre significativamente le emissioni nelle lunghezze d'onda radio.

Preservare la visione futura dell’universo da parte dell’umanità e consentire importanti scoperte e tecnologie dipende dalla cooperazione e dalla volontà degli operatori satellitari di affrontare questo problema. Anche se le normative potrebbero evolversi lentamente, è importante un impegno costante tra ricercatori e operatori per trovare soluzioni che riducano al minimo le interferenze con la radioastronomia.

