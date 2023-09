Il satellite Starlink si disintegra sui Caraibi: assisti ad un rientro spettacolare

Il 6 settembre 2023, i testimoni di Porto Rico e della Repubblica Dominicana hanno assistito ad uno spettacolo straordinario. Hanno osservato il rientro di un satellite che attraversava l’intero cielo, da orizzonte a orizzonte, tracciando un percorso da sud-ovest a nord-est. L'oggetto responsabile di questa visualizzazione è stato identificato come Starlink-30167, un satellite della costellazione Starlink di SpaceX. Lanciato il 28 luglio 2023, Starlink-30167 faceva parte di un gruppo di 22 satelliti Internet. Tuttavia, non riuscì a raggiungere l'orbita prevista e perse gradualmente quota, rientrando infine nell'atmosfera terrestre.

La disintegrazione del satellite Starlink è stata catturata da diverse angolazioni in un video, fornendo una visione drammatica dell'evento. Quando il satellite si disintegrò, piccoli frammenti si separarono dall'oggetto principale, alcuni guidarono l'evento mentre altri rimasero indietro. Questa frammentazione è una chiara indicazione che l’oggetto osservato è un detrito spaziale piuttosto che una meteora naturale. I detriti spaziali appaiono spesso come una “meteora” che si muove lentamente e che può durare uno o due minuti, in netto contrasto con la breve durata di una meteora naturale.

Questa non è la prima volta che si assiste alla disintegrazione dei satelliti Starlink nel cielo. In un precedente evento, avvenuto il 7 febbraio 2022, un gruppo di satelliti appena lanciati è rientrato nell'atmosfera a causa di una tempesta geomagnetica proveniente dal sole. Queste tempeste possono causare il riscaldamento dell’atmosfera e influenzare la densità atmosferica, portando ad una maggiore resistenza e al rientro dei satelliti a bassa quota.

Poiché la tecnologia e l’esplorazione spaziale continuano ad avanzare, è importante essere in grado di distinguere tra meteore naturali e detriti spaziali. Le caratteristiche dei detriti spaziali, come il suo movimento lento e la notevole frammentazione, possono aiutare a identificarlo come un oggetto artificiale. Osservare eventi come la disintegrazione del satellite Starlink non solo offre uno spettacolo affascinante ma offre anche preziose informazioni sul comportamento dei detriti spaziali.

