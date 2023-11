Missione Starlink Group 6-26 di SpaceX: rivoluzionare la comunicazione Internet

SpaceX è pronta a lanciare la sua missione Starlink Group 6-26, schierando 23 satelliti Starlink v2 Mini a bordo di un razzo Falcon 9. Questo attesissimo lancio avrà luogo presso lo Space Launch Complex 40 (SLC-40), situato presso la stazione spaziale della Cape Canaveral in Florida. Con questa missione, SpaceX mira ad espandere ulteriormente la sua costellazione globale di satelliti per le comunicazioni Internet, nota come Starlink.

La costellazione Starlink è progettata per fornire un servizio Internet veloce e affidabile in aree che attualmente non hanno accesso alle reti terrestri. Dispiegando questi satelliti nell’orbita terrestre bassa (LEO), SpaceX può superare i limiti dell’infrastruttura Internet tradizionale, come l’inaffidabilità e i costi elevati. Con circa 5,034 satelliti già in orbita dopo questo lancio, Starlink è sulla buona strada per fornire una copertura quasi globale.

Ma cosa distingue i satelliti Starlink? Ogni satellite Starlink v2 Mini pesa circa 307 kg e presenta un design compatto a schermo piatto. Questo design innovativo consente a SpaceX di massimizzare la capacità di carico utile, ospitando fino a 60 satelliti per lancio. Dotati di tecnologia di comunicazione avanzata, comprese antenne a schiera di fase e sistemi di comunicazione laser intersatellite, questi satelliti consentono una connettività a larghezza di banda elevata e a bassa latenza.

Inoltre, i satelliti Starlink incorporano sistemi autonomi per evitare le collisioni, sfruttando il database di tracciamento dei detriti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per navigare in sicurezza nello spazio. Sono inoltre dotati di propulsori ionici alimentati da krypton ad effetto Hall per il mantenimento della posizione orbitale, il sollevamento e l'abbassamento dell'orbita e la deorbitazione alla fine della loro vita operativa.

Starlink non si ferma ai satelliti v2 Mini. SpaceX ha in programma satelliti v2 ancora più avanzati, che saranno lanciati a bordo del veicolo di lancio Starship. Questi satelliti più grandi offriranno una larghezza di banda ancora maggiore, velocità più elevate e prestazioni migliorate. Non solo rivoluzioneranno la connettività Internet, ma fungeranno anche da ripetitori cellulari, fornendo una copertura globale agli utenti di telefoni cellulari.

Con il suo ambizioso programma Starlink, SpaceX mira a generare profitti annuali di 30-50 miliardi di dollari, che saranno cruciali per finanziare le attività future, compreso lo sviluppo dell’astronave e la creazione di Mars Base Alpha. Man mano che Starlink continua ad evolversi, si prevede che rivoluzionerà il modo in cui ci connettiamo e comunichiamo, inaugurando una nuova era di accesso a Internet per tutti.

