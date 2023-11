Rivelata la nuova data di lancio per la missione CST-100 Starliner della Boeing

In un entusiasmante aggiornamento della NASA, il primo lancio con equipaggio del veicolo CST-100 Starliner della Boeing avrà luogo ad aprile, secondo Phil McAlister, direttore della divisione spaziale commerciale della NASA. La missione Crew Flight Test (CFT), originariamente prevista per il 2022, è stata ritardata per risolvere problemi tecnici. Tuttavia, i preparativi per la missione procedono e, se tutto andrà bene, il lancio avverrà il 14 aprile.

La missione CFT ha un grande significato in quanto segna non solo il primo volo con equipaggio per la navicella spaziale Starliner, ma anche la prima volta che una capsula americana con equipaggio atterrerà sulla terra invece di schiantarsi nell'oceano. Inoltre, questo sarà il primo lancio con equipaggio da Cape Canaveral dalla missione Apollo 7 del 1968.

La NASA e la Boeing hanno lavorato duramente per affrontare i problemi tecnici identificati durante i preparativi per la missione CFT. Un problema riguardava la rimozione del nastro infiammabile dai cablaggi nella capsula Starliner. Secondo Dave McCann, ingegnere capo della Boeing per il programma Starliner, oltre 1,300 metri di nastro sono stati rimossi e sostituiti con alternative non infiammabili. Le squadre hanno lavorato diligentemente per garantire la sicurezza del veicolo.

Un altro aspetto significativo della missione è la riprogettazione dei collegamenti morbidi dei paracadute della navicella per aumentarne il margine di sicurezza. A gennaio è previsto un test di caduta per valutare le prestazioni dei collegamenti riprogettati. Il completamento con successo di questo test sarà cruciale per mantenere il programma di lancio per il 14 aprile.

Una volta portata a termine con successo la missione CFT, lo Starliner verrà integrato nella flotta per le missioni di rotazione dell'equipaggio di lunga durata della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questo si alternerà al Crew Dragon di SpaceX, contribuendo alle missioni regolari sulla ISS.

