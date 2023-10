Suggerimenti per osservare le stelle per i mesi più freddi: approfondimenti di esperti

Guardare il cielo notturno ha affascinato le persone nel corso della storia. Stelle e pianeti hanno significati e usi diversi per le culture di tutto il mondo, dal guidare la navigazione all'ispirare il folklore. Mentre ci avviciniamo ai mesi più freddi, la Trinity Space Society fornisce approfondimenti su cosa cercare quando si osservano le stelle.

Le costellazioni fungono da caratteristiche prominenti nel cielo notturno. In Irlanda, l'Orsa Maggiore (Orsa Maggiore) e l'Orsa Minore (Orsa Minore) possono essere visti tutto l'anno, insieme a costellazioni come Cassiopea. Altre costellazioni degne di nota nel mese di ottobre includono Pegaso, Andromeda, Toro e Orione. Per coloro che non hanno familiarità con l'identificazione delle costellazioni, l'utilizzo di un'app per osservare le stelle come “Constellarium” può essere estremamente utile.

Contrariamente alla credenza popolare, per osservare le stelle non sono necessarie apparecchiature elaborate. Tutte le costellazioni possono essere viste ad occhio nudo, anche nelle aree urbane come Dublino. Tuttavia, trovare una posizione più buia migliorerà la visibilità. Con l’avanzare dell’inverno, l’aria diventa più limpida, rendendo più facile osservare le stelle. È essenziale tenere d'occhio le condizioni meteorologiche per pianificare di conseguenza le sessioni di osservazione delle stelle.

Oltre alle stelle, anche i pianeti forniscono affascinanti spettacoli celesti. Vale la pena prestare attenzione a Giove, spesso uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno. Potrebbe apparire luminoso come la Luna. Mercurio e Venere possono essere osservati anche al mattino presto, subito prima dell'alba.

Per quanto riguarda gli eventi lunari, per il 28 ottobre è prevista un'eclissi lunare parziale ma molto piccola. L'eclissi avverrà dalle 7:11 alle 9:2, con il picco alle 7:21. Inoltre, uno sciame meteorico avrà origine vicino a Betelgeuse sulla spalla di Orione dal 22 ottobre al XNUMX novembre, con un picco intorno al XNUMX-XNUMX ottobre.

Quando si tratta di luoghi ideali per osservare le stelle vicino a Dublino, Phoenix Park e Malahide sono altamente raccomandati. Andare fuori città consente cieli più bui, migliorando l'esperienza complessiva di osservazione delle stelle.

Sorprendentemente, di notte è possibile vedere passare la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La ISS è piuttosto luminosa e passa circa ogni 40 minuti. Siti web come spotthestation.nasa.gov possono fornire orari di passaggio specifici in base alla tua posizione.

Infine, sorge una domanda comune riguardo se osservare le stelle ci permetta di testimoniare il passato. In termini semplici, la luce delle stelle viaggia alla velocità della luce, il che significa che impiega tempo per raggiungerci. In questo senso guardare le stelle è come osservare il passato. Tuttavia, secondo la teoria della relatività di Einstein, il concetto di passato e presente diventa meno rilevante poiché nulla può viaggiare più velocemente della luce.

Quindi, perché non portare un amico e andare nel tuo posto preferito per osservare le stelle? Il cielo notturno ha un modo incantevole di ipnotizzare chiunque lo guardi. Scopri le meraviglie dell'universo e immergiti in un'esperienza senza tempo.

Fonte:

– Trinity Space Society, Intervista con Brendan Watters e Dominik Kuczynski