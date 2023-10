Ottobre promette eventi astronomici spettacolari per gli osservatori delle stelle

Ottobre è destinato a deliziare gli osservatori delle stelle con una serie di eventi astronomici che si verificano ogni fine settimana. Dagli sciami meteorici alle eclissi, ci sarà molto da ammirare nel cielo notturno.

Il mese inizia con lo sciame meteorico delle Draconidi, il cui picco è previsto dopo il tramonto dell'8 ottobre. Sebbene questo sciame porti solo circa 10 meteore all'ora, è unico perché raggiunge il picco nelle ore serali anziché a tarda notte come la maggior parte degli altri sciami meteorici. In rari casi, le Draconidi possono trasformarsi in una tempesta di meteoriti, come visto nel 2018 quando furono contate oltre 100 stelle cadenti all’ora. Quest’anno, però, non è prevista una simile esplosione.

Il 14 ottobre si verificherà un’eclissi solare anulare, visibile in alcune parti del Nord America. A differenza di un’eclissi solare totale, questa eclissi creerà un effetto “anello di fuoco” mentre la Luna si allinea con il Sole e lascia un alone di luce solare attorno ad essa. L’eclissi sarà visibile lungo una zona ristretta che si estende dal sud dell’Oregon al sud del Texas, mentre il resto del Nord America sarà testimone di un’eclissi solare parziale.

Dopo le Draconidi, dal 20 al 21 ottobre avrà luogo lo sciame meteorico delle Orionidi. Durante questo evento, gli astronomi possono aspettarsi di osservare circa 20 stelle cadenti all'ora. Le meteore sembreranno provenire dalla costellazione di Orione, motivo per cui questo sciame prende il nome da essa. La doccia inizierà la sera, con tariffe orarie che aumenteranno gradualmente nel corso della notte.

Infine, durante l’ultimo fine settimana di ottobre si verificherà un’eclissi lunare parziale quando la Luna piena riempirà il cielo notturno. L’eclissi sarà vista meglio da Europa, Africa e Asia, mentre il Nord America perderà la maggior parte dello spettacolo.

Quindi segna i tuoi calendari e preparati a guardare le meraviglie del cielo notturno questo ottobre!

Fonte:

– AccuWeather