Nuovi modi per osservare Venere, Giove, Saturno e le meteore delle Leonidi questo mese

Con l'arrivo di novembre, gli osservatori delle stelle avranno una sorpresa poiché potranno assistere allo splendore di Venere, Giove, Saturno e all'affascinante pioggia di meteoriti delle Leonidi. La NASA, la stimata agenzia spaziale, ha condiviso preziose informazioni sui momenti ideali per catturare queste manifestazioni celesti.

La mattina del 9 novembre, prima dell'alba, si osserverà una falce di luna proprio sotto Venere. Questo spettacolo straordinario affascinerà sicuramente tutti coloro che ne saranno testimoni. Più avanti nel mese, il 20 novembre, Saturno si rivelerà con grazia. Guardando verso sud, si può individuare il pianeta appena sopra un quarto di luna. Fomalhaut e Altair, le vibranti stelle luminose, accompagneranno questo spettacolo mozzafiato.

Andando avanti, il 24 novembre, una luna quasi piena mostrerà la sua incantevole vicinanza a Giove dopo il tramonto. Mentre il mese volge al termine, ecco Venere ascendere nel cielo mattutino accanto alla radiosa stella Spica. Queste collaborazioni celesti promettono di essere uno spettacolo maestoso per tutti gli appassionati del cielo.

Ma non è tutto. Novembre è anche il periodo migliore per l'annuale pioggia di meteoriti delle Leonidi, che ha origine dalla cometa Tempel-Tuttle. Secondo la NASA, lo sciame raggiungerà il picco durante la notte del 17 novembre, con il maggior numero di meteore visibili da mezzanotte fino all’alba del giorno successivo. Per ottimizzare la tua esperienza visiva, la NASA consiglia di selezionare un luogo sicuro, buio e lontano da luci intense. Basta sdraiarsi e guardare direttamente il cielo notturno.

Domande frequenti (FAQ):

D: Dove posso vedere lo sciame meteorico delle Leonidi?

R: Lo sciame meteorico delle Leonidi può essere osservato da qualsiasi parte del pianeta, purché il cielo sia sereno, tranne che in Antartide.

D: Quante stelle cadenti posso aspettarmi di vedere all'ora durante lo sciame meteorico delle Leonidi?

R: In media, gli osservatori delle stelle possono osservare fino a 15 stelle cadenti all'ora durante lo sciame meteorico delle Leonidi.

D: È possibile osservare le meteore delle Leonidi ad occhio nudo?

R: Sì, le meteore delle Leonidi sono visibili ad occhio nudo.

D: Perché lo sciame meteorico si chiama Leonidi?

R: Le Leonidi prendono il nome dalla costellazione stellare del Leone, poiché sembrano provenire da quella zona del cielo.

Lo spettacolo affascinante delle meteore delle Leonidi, causato dall'incontro della Terra con piccoli detriti ghiacciati della cometa Tempel-Tuttle, promette uno spettacolo mozzafiato. Le meteore bruciano prima di raggiungere la superficie terrestre, lasciando dietro di sé un'affascinante scia di aria calda che noi percepiamo come stelle cadenti. Conosciuti per la loro magnitudine brillante, lo sciame meteorico delle Leonidi detiene il titolo di sciame meteorico più veloce conosciuto, sfrecciando nello spazio alla sorprendente velocità di 44 miglia al secondo.

Questo mese, cogli l'opportunità di assistere alla grandiosità del cielo notturno mentre Venere, Giove, Saturno e le meteore delle Leonidi offrono uno spettacolo celestiale senza eguali.

Fonte: [Irish Sun](https://www.thesun.ie/news/6208293/venus-jupiter-saturn-leonid-meteors/)