Nuovi approfondimenti sulla sorprendente evoluzione delle stelle marine

Immagina una scena di Halloween come nessun'altra: una testa umana che corre su centinaia di minuscoli piedini in mezzo a tutte le altre decorazioni inquietanti. Ora dimenticatelo perché non ha nulla a che fare con le stelle marine. Una recente ricerca ha scoperto una verità sorprendente su queste creature acquatiche che ti farà vedere sotto una luce completamente nuova.

Sebbene possa sembrare che le stelle marine abbiano numerose “braccia” che si estendono dal loro corpo centrale, gli scienziati hanno fatto una scoperta affascinante. Queste creature, insieme ad altri echinodermi come ricci di mare, cetrioli di mare e dollari della sabbia, sono essenzialmente solo teste. In altre parole, non hanno un corpo come la maggior parte delle altre creature.

Questa rivelazione ha lasciato perplessi gli scienziati perché i dati evolutivi delle stelle marine suggeriscono che si siano evolute da antenati con simmetria bilaterale, proprio come gli esseri umani. Tuttavia, le stelle marine hanno il corpo diviso in cinque sezioni uguali. Allora come è nato questo piano corporeo unico?

Gli scienziati hanno intrapreso una ricerca per comprendere questo fenomeno sconcertante e hanno costruito una mappa tridimensionale dell'espressione genetica all'interno di una stella marina. Si sono concentrati sui geni responsabili della crescita dell'ectoderma, che comprende la pelle e il sistema nervoso, per individuare dove geni specifici erano attivi durante lo sviluppo della creatura.

I risultati sono stati intriganti. Le firme genetiche legate allo sviluppo della testa erano sparse tra le giovani stelle marine, ma i componenti cruciali della struttura corporea erano notevolmente assenti. In effetti, anche i segni tipicamente associati alla parte anteriore della testa di un animale erano stranamente posizionati vicino al centro di ciascuna delle cinque braccia della stella marina.

Questi risultati hanno portato i ricercatori a concludere che le stelle marine e le loro controparti echinodermi probabilmente hanno evoluto il loro esclusivo piano corporeo in cinque sezioni perdendo la regione del tronco presente nei loro antenati bilaterali. Questa trasformazione ha dato loro vantaggi distinti in termini di mobilità e alimentazione, distinguendoli dagli animali con piani corporei simmetrici.

Allora perché queste creature si sono evolute in un modo così particolare? I più antichi fossili di stelle marine conosciuti risalgono a oltre 200 milioni di anni fa, addirittura antecedenti ai primi dinosauri conosciuti. Ciò suggerisce che hanno trovato una formula efficace per sopravvivere.

Anche se può sembrare strano pensare alle stelle marine come semplici teste che strisciano sul fondo del mare, queste affascinanti creature prosperano da milioni di anni. Il loro viaggio evolutivo continua a stupire gli scienziati e a ricordarci l’incredibile diversità della vita nei nostri oceani.

FAQ

D: Le stelle marine sono solo teste?

R: Sì, ricerche recenti hanno dimostrato che le stelle marine, insieme ad altri echinodermi, sono essenzialmente solo teste senza corpo come la maggior parte delle altre creature.

D: In che modo le stelle marine hanno evoluto questa struttura corporea unica?

R: Gli scienziati ritengono che le stelle marine e le loro controparti echinodermi perdano la regione del tronco presente nei loro antenati bilaterali, portando alla loro unica pianta corporea in cinque sezioni.

D: Perché le stelle marine si sono evolute in questo modo peculiare?

R: I fossili di stelle marine più antichi conosciuti risalgono a oltre 200 milioni di anni fa, suggerendo che abbiano trovato una formula efficace per la sopravvivenza.

