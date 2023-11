Stelle marine: come il piano corporeo si è evoluto diversamente da quanto pensassimo

Una nuova ricerca suggerisce che il corpo di una stella marina, nota anche come stella marina, potrebbe somigliare più da vicino a una testa piuttosto che avere parti del corpo distinte come un tronco o una coda. L'esclusivo piano corporeo quintuplo simmetrico degli echinodermi, che comprende stelle marine, ricci di mare e dollari della sabbia, ha lasciato perplessi gli scienziati per molto tempo. A differenza dei loro antenati bilaterali che hanno i lati sinistro e destro specchiati, gli echinodermi hanno le parti del corpo disposte in cinque sezioni uguali.

Scienziati dell'Università di Southampton e dell'Università di Stanford hanno condotto uno studio confrontando i dati biologici di una stella marina con altri animali del gruppo dei deuterostomi, che comprende echinodermi e animali bilaterali. Hanno scoperto che i geni associati allo sviluppo della testa erano espressi in tutte le giovani stelle marine, mentre i geni che codificavano per le sezioni del busto e della coda erano per lo più assenti.

Questi risultati indicano che le stelle marine e altri echinodermi potrebbero aver evoluto il loro caratteristico piano corporeo perdendo la regione del tronco dei loro antenati bilaterali. Ciò avrebbe permesso loro di muoversi e nutrirsi in modi diversi rispetto agli animali a simmetria bilaterale. La ricerca mette in discussione le ipotesi precedenti sull’evoluzione degli echinodermi ed evidenzia la complessità della loro struttura corporea.

Il dottor Jeff Thompson, coautore dello studio, osserva: "La nostra ricerca ci dice che la struttura corporea degli echinodermi si è evoluta in un modo più complesso di quanto si pensasse in precedenza e c'è ancora molto da imparare su queste intriganti creature". Questa nuova comprensione degli echinodermi fa luce sulla loro storia evolutiva e solleva ulteriori domande sui diversi adattamenti degli organismi.

