L'affascinante evoluzione delle stelle marine e degli echinodermi

Le stelle marine sono creature enigmatiche che da tempo lasciano perplessi gli scienziati a causa della loro struttura corporea unica. Sebbene possano sembrare dotati di più arti, recenti ricerche hanno rivelato che le stelle marine assomigliano in realtà a teste senza corpo. Questa rivelazione ha fatto luce sulla complessa evoluzione degli echinodermi, un gruppo di animali che comprende stelle marine, ricci di mare e altri.

Per anni gli scienziati sono rimasti perplessi su come gli echinodermi, che hanno una struttura corporea quintuplice, si siano evoluti da antenati dotati solo di una duplice simmetria. Questa duplice simmetria è comune tra insetti, molluschi e vertebrati. Il dottor Jeff Thompson dell'Università di Southampton descrive questo come un enigma, affermando che non è chiaro come la struttura corporea degli echinodermi sia correlata a quella di altri organismi.

I ricercatori hanno fatto una scoperta rivoluzionaria esaminando i geni attivati ​​negli strati più esterni delle stelle marine adulte. Hanno scoperto che i geni presenti in questi strati corrispondevano a quelli attivati ​​nelle teste dei vermi delle ghiande (strettamente imparentati con gli echinodermi) e nei vertebrati. Inoltre, diverse parti delle “braccia” della stella marina somigliavano a diverse parti della testa, suggerendo che le braccia delle stelle marine siano più simili a estensioni della testa.

In sostanza, le stelle marine sono per lo più animali simili a teste con cinque proiezioni, tra cui una bocca rivolta verso il basso e un ano rivolto verso l'alto. Il tronco, sebbene presente negli stadi larvali, sembra essere assente nelle stelle marine adulte. Questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti sull’anatomia delle stelle marine.

La ricerca non solo fornisce approfondimenti sulle stelle marine, ma offre anche uno sguardo sulla straordinaria evoluzione degli echinodermi. Solleva interrogativi sull’esistenza di animali con forme corporee intermedie nella documentazione fossile. Gli scienziati stanno ora esaminando la possibilità di trovare prove che potrebbero colmare il divario tra gli antenati bilaterali e gli echinodermi moderni.

Comprendere l’evoluzione degli echinodermi e le loro insolite strutture corporee ha implicazioni più ampie. Permette una migliore interpretazione dei primi fossili di echinodermi e fornisce una comprensione più profonda della relazione tra le regioni del cervello degli esseri umani e degli echinodermi.

FAQ

D: Cosa sono gli echinodermi?

Gli echinodermi sono un gruppo di animali marini che includono stelle marine, ricci di mare e dollari della sabbia. Hanno una quintuplice simmetria unica e una vasta gamma di forme e dimensioni del corpo.

D: In cosa differiscono le stelle marine dai nostri arti?

Le braccia delle stelle marine non sono simili alle braccia umane. Sono invece estensioni della testa della stella marina, con diverse parti delle braccia che corrispondono a diverse parti della testa.

D: Qual è il significato di questa ricerca?

Questa ricerca fornisce preziose informazioni sull’evoluzione degli echinodermi e mette in discussione le ipotesi precedenti sull’anatomia delle stelle marine. Consente inoltre una migliore comprensione dei primi fossili di echinoderma e il confronto tra le regioni del cervello umano e quelle dell'echinoderma.

D: Questi risultati sono applicabili ad altri echinodermi?

Sebbene lo studio si sia concentrato sulle stelle marine, non c’è motivo di credere che i risultati non si possano applicare ad altri echinodermi. I risultati suggeriscono una trasformazione radicale della pianta corporea bilateriana ancestrale negli echinodermi nel loro insieme.