Una nuova scoperta rivela che le stelle marine sono teste mobili senza corpi reali

Le stelle marine, quegli echinodermi a forma di stella appartenenti alla classe degli Asteroidea, hanno sempre avuto un alone di mistero che li circonda. Alcuni li trovano adorabili creature del mare, mentre altri sono leggermente innervositi dal loro aspetto. Tuttavia, uno studio recente ha fatto luce su una rivelazione sorprendente: le stelle marine sono essenzialmente una grande testa senza una struttura corporea adeguata.

Contrariamente a quanto sapevamo in precedenza sulle stelle marine, questo nuovo studio condotto dai biologi dell'Università di Stanford ha rivelato che il loro intero corpo è solo una testa mobile. Laurent Formery, autore principale dello studio, lo descrive come “strano” e suggerisce che l’evoluzione di queste affascinanti creature sia ancora più complessa di quanto si pensasse in precedenza.

Lo studio, intitolato “Prova molecolare del modello anteroposteriore negli echinodermi adulti”, fornisce ulteriori informazioni sulla natura unica delle stelle marine. Utilizzando strumenti genetici e molecolari, i ricercatori hanno creato un atlante 3D dell'espressione genetica per mappare le regioni del corpo delle stelle marine.

Una delle scoperte più interessanti è che le regioni simili a teste di una stella marina non sono concentrate in nessuna area. Sono invece sparsi in tutto il corpo, alcuni al centro e altri al centro di ciascun arto. Questa disposizione unica ha sconcertato gli scienziati per secoli, lasciando senza risposta la domanda su come le stelle marine passano da un piano corporeo bilaterale a uno pentaradiale.

Sebbene le stelle marine non siano le sole nella famiglia degli echinodermi – che comprende ricci di mare, dollari della sabbia e cetrioli di mare – le loro caratteristiche distintive continuano ad affascinare i ricercatori. Lo studio offre preziose informazioni su come queste insolite creature si sono evolute e mette in discussione le ipotesi di lunga data sulla struttura corporea degli animali.

Man mano che la nostra comprensione delle stelle marine si approfondisce, altri misteri vengono svelati. La natura complessa della loro evoluzione e l’intrigante configurazione delle loro regioni della “testa” non fanno altro che evidenziare l’entità delle meraviglie che si trovano sotto la superficie dei nostri oceani.

FAQ:

D: Le stelle marine sono considerate inquietanti o carine?

Alcune persone trovano le stelle marine carine, mentre altri le considerano inquietanti creature del mare.

D: Le stelle marine hanno cervello o sangue?

Le stelle marine non possiedono cervello né sangue.

D: Le stelle marine possono rigenerare le loro braccia?

Sì, le stelle marine hanno la capacità unica di far ricrescere le loro braccia se vengono danneggiate o recise.

D: Le stelle marine hanno gli occhi?

Sì, le stelle marine hanno occhi che permettono loro di percepire la luce e l'oscurità, ma la loro visione è limitata.

D: Qual è il titolo dello studio originale?

Lo studio originale è intitolato “Prova molecolare del modello anteroposteriore negli echinodermi adulti”.

D: Esistono altre creature simili alle stelle marine?

Sì, altri membri della famiglia degli echinodermi includono ricci di mare, dollari della sabbia e cetrioli di mare.