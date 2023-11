Una ricerca rivoluzionaria fornisce approfondimenti sui granuli di amido nelle colture di triticeae

By

Ricerche recenti hanno fatto luce sullo sviluppo di granuli di amido nei semi delle colture Triticeae, come grano, orzo e segale. Questa scoperta ha implicazioni significative per vari settori e per la salute umana.

L'amido è un componente cruciale della nostra dieta, presente nel grano, nel mais, nel riso e nelle patate. Fornisce energia ed è ampiamente utilizzato nelle industrie legate alla produzione di birra, panificazione, produzione di carta, tessile e materiali da costruzione.

Una scoperta degna di nota è che l’amido di frumento, insieme ad altre colture Triticeae, ha due tipi distinti di granuli: granuli grandi di tipo A e granuli più piccoli di tipo B. Il rapporto di questi granuli può influire sulla qualità degli alimenti a base di grano come pane e pasta. Tuttavia, l’industria manifatturiera deve affrontare delle sfide perché molti granuli di tipo B più piccoli vengono persi durante il processo di macinazione. Inoltre, un eccesso di granuli di amido di tipo B nell'orzo può portare ad un aspetto torbido della birra.

Si è verificata una svolta nella ricerca sui granuli di amido, grazie a un recente studio pubblicato su The Plant Cell dal Dr. David Seung e dal suo team presso il John Innes Centre. Hanno utilizzato tecniche genomiche e sperimentali per scoprire che i granuli di tipo A e B si formano attraverso meccanismi diversi. Identificando un enzima coinvolto nell'iniziazione dei granuli di tipo B e applicando metodi convenzionali di selezione vegetale per rimuovere questa proteina, sono riusciti a produrre grano con granuli B ridotti o assenti, senza compromettere lo sviluppo della pianta o il contenuto complessivo di amido.

Questa scoperta rivoluzionaria apre nuove possibilità per diverse variazioni di amido su misura per specifiche applicazioni alimentari e industriali. Il dottor Nitin Uttam Kamble, il primo autore dello studio, sottolinea l'importanza di questa scoperta: decenni di ricerca non sono riusciti a comprendere appieno il ruolo dell'enzima PHS1 nelle piante, e ora è stato svelato il suo significato nella formazione dei granuli di tipo B. .

Il dottor Seung sottolinea l'interesse che questa scoperta potrebbe suscitare nei settori che preferiscono coerenza e uniformità. Grazie alla possibilità di ridurre il numero di granuli di tipo B utilizzando tecniche di allevamento, i potenziali benefici per queste industrie sono considerevoli. Questa innovazione, combinata con la ricerca precedente sui granuli di tipo A, ha portato allo sviluppo di una gamma di nuovi amidi di frumento che possiedono morfologia dei granuli, proprietà fisiche e caratteristiche chimiche variabili.

Le collaborazioni con le imprese sono ora incoraggiate a esplorare le applicazioni di questi amidi nella macinazione, nella panificazione e nella produzione di pasta. Comprendendo come si formano diversamente i granuli di amido, possiamo anche studiare l’impatto della dimensione dei granuli sulla digeribilità dell’amido, sulla qualità della cottura, sul valore nutrizionale e sulla salute umana.

I risultati di questa ricerca hanno implicazioni promettenti non solo per scopi industriali ma anche per migliorare la nostra comprensione del ruolo dell’amido nella nostra dieta e dei suoi potenziali effetti sulla salute umana.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa sono le colture Triticeae?

R: Le colture Triticeae sono un gruppo di colture di cereali che comprende grano, orzo e segale.

D: Quali sono i diversi tipi di granuli di amido nel grano?

R: L'amido di frumento ha due tipi distinti di granuli: granuli grandi di tipo A e granuli più piccoli di tipo B.

D: In che modo i granuli di amido di tipo A e B influiscono sugli alimenti a base di grano?

R: Il rapporto tra granuli di tipo A e B può influire sulla qualità degli alimenti a base di grano come pane e pasta.

D: Quali sfide deve affrontare l’industria manifatturiera dell’amido?

R: L'industria manifatturiera deve affrontare sfide dovute alla perdita di granuli di amido di tipo B più piccoli durante il processo di macinazione.

D: Qual è stata la svolta decisiva nella ricerca sui granuli di amido?

R: La svolta comporta l'identificazione di un enzima, PHS1, fondamentale per la formazione di granuli di tipo B nel grano. Selezionando il grano con granuli B ridotti o assenti, è ora possibile creare variazioni nell'amido per diverse applicazioni alimentari e industriali.

D: In che modo i risultati possono apportare benefici alle industrie?

R: Le industrie che richiedono consistenza e uniformità possono trarre vantaggio dalla capacità di diminuire il numero di granuli di tipo B, riducendo i costi e migliorando le prestazioni del prodotto in processi come la macinazione, la panificazione e la produzione di pasta.