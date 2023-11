Esplorando la seconda stagione di "Star Trek: Strange New Worlds": un affascinante viaggio verso l'ignoto

La seconda stagione di “Star Trek: Strange New Worlds” ha preso d'assalto il mondo, affascinando i fan fedeli con le sue delizie fantascientifiche scambiate per genere. Questa seconda stagione, che si è conclusa ad agosto, ha lasciato Trekkies in trepidante attesa di ciò che ci aspetta nella prossima stagione 2. E ora, i fan possono approfondire ancora di più la serie con l'uscita della stagione 3 di "Star Trek: Strange New Worlds" su DVD. , Blu-ray e 2K UHD.

La nuova versione casalinga, disponibile presso Paramount Home Video dal 5 dicembre, offre un'esperienza coinvolgente per i fan, completa di una galassia di extra che migliorano sia l'apprezzamento che la conoscenza della produzione dello spettacolo. Le collezioni includono un mini poster "Subspace Rhapsody" in edizione limitata e magneti con personaggi personalizzabili, garantendo un'aggiunta davvero speciale alla collezione di ogni fan.

Ciò che distingue davvero questa versione sono le oltre due ore di funzionalità speciali incluse. I fan possono approfondire il dietro le quinte, scoprendo i processi creativi che hanno dato vita a questa sensazionale serie di fantascienza. Inoltre, l’uscita include scene cancellate, estese e alternative mai viste prima, fornendo una nuova prospettiva sui momenti più amati dello show.

Il cast della seconda stagione di “Strange New Worlds” è un ensemble impressionante, guidato da Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike, Ethan Peck nei panni di Spock e Rebecca Romijn nei panni di Una Chin-Riley. Questa stagione introduce anche nuovi volti, come Celia Rose Gooding nei panni di Nyota Uhura, Jess Bush nei panni dell'infermiera Christine Chapel e la candidata all'Oscar Carol Kane nei panni di Pelia. Le loro performance conferiscono profondità e autenticità agli amati personaggi, immergendo ulteriormente gli spettatori nell'affascinante universo di "Star Trek".

Mentre aspettiamo con impazienza la stagione 3 piena di Gorn, l'uscita della stagione 2 di "Star Trek: Strange New Worlds" su DVD, Blu-ray e 4K UHD offre ai fan la possibilità di rivisitare ed esplorare la serie in tutto il suo splendore. Non perdere questa occasione per intraprendere un affascinante viaggio verso l'ignoto.

FAQ

1. Quando uscirà la seconda stagione di “Star Trek: Strange New Worlds” su DVD, Blu-ray e 2K UHD?

La stagione 2 di “Star Trek: Strange New Worlds” sarà disponibile su DVD, Blu-ray e 4K UHD da Paramount Home Video il 5 dicembre 2023.

2. Quali funzionalità speciali sono incluse nella versione home?

La versione home include più di due ore di contenuti speciali, come featurette dietro le quinte e scene cancellate, estese e alternative mai viste prima.

3. Chi sono i principali membri del cast della seconda stagione di “Star Trek: Strange New Worlds”?

I principali membri del cast della seconda stagione di “Star Trek: Strange New Worlds” includono Anson Mount nel ruolo del Capitano Christopher Pike, Ethan Peck nel ruolo di Spock, Rebecca Romijn nel ruolo di Una Chin-Riley, Celia Rose Gooding nel ruolo di Nyota Uhura, Jess Bush nel ruolo dell'infermiera Christine Chapel, e Carol Kane nel ruolo di Pelia.