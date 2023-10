Una nuova immagine del telescopio spaziale Hubble evidenzia una galassia simile a un serpente

Una nuova accattivante immagine catturata dal telescopio spaziale Hubble rivela una lontana galassia simile a un serpente, adornata da bracci vorticosi che contengono stelle vecchie e nuove. Questa galassia, conosciuta come NGC 1087, si trova nella costellazione della Balena. La luce proveniente da NGC 1087 iniziò il suo viaggio verso la Terra circa 80 milioni di anni fa, molto prima dell’estinzione dei dinosauri.

L'immagine di NGC 1087, rilasciata durante la Hubble Galaxy Week della NASA, mostra le caratteristiche uniche della galassia. I viticci rossi indicano la presenza di gas molecolare freddo, che funge da elemento primario per la formazione e la crescita di nuove stelle. Al contrario, le regioni blu indicano l’esistenza di stelle calde nate nel passato. Gli astronomi ritengono che alcune di queste stelle calde appartengano a una classe rara conosciuta come stelle di Wolf-Rayet, che sono altamente instabili.

Sebbene NGC 1087 vanti una serie di dettagli accattivanti, la sua caratteristica più degna di nota è una barra stellata di colore bianco brillante situata al suo centro. Questa barra è intrecciata con scie di gas e mostra segni di formazione stellare, rendendola un argomento affascinante da studiare per gli astronomi. La barra centrale in NGC 1087 è simile, ma più piccola, a quella che si trova nella nostra galassia, la Via Lattea.

Osservare galassie come NGC 1087 ha un valore inestimabile poiché offre informazioni sulla dimensione e sulla forma della barra centrale nella Via Lattea. La nostra posizione all’interno della Via Lattea rende difficile stimare con precisione le caratteristiche della nostra barra centrale, rendendo galassie come NGC 1087 importanti obiettivi per l’osservazione.

NGC 1087 può essere vista sia dall'emisfero settentrionale che da quello meridionale, posizionata appena a sud dell'equatore celeste. Gli scienziati utilizzano il telescopio spaziale Hubble, lanciato nel 1990, per acquisire conoscenze sul comportamento delle sacche di gas dopo la formazione di stelle al loro interno, oltre a vari altri sforzi scientifici.

