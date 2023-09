Portare la meraviglia del cosmo ai bambini del Kenya

L’astronoma keniota Susan Murabana è in missione per mostrare ai bambini delle comunità rurali che la scienza è per tutti. Insieme a suo marito, il fotografo Daniel Chu Owen, Murabana viaggia in queste comunità con un telescopio e un planetario gonfiabile, insegnando a un massimo di 300 bambini le stelle e i pianeti. Questa iniziativa è finanziata attraverso i proventi del viaggio che sostengono il Traveling Telescope, un'impresa sociale fondata da Murabana per educare e ispirare i giovani all'astronomia e alla scienza.

La mancanza di accesso a telescopi e planetari è una sfida affrontata da molti bambini in Kenya. Murabana spera che queste esperienze allarghino i loro orizzonti ed espandano la loro visione del mondo. Presentando ai bambini le meraviglie del cosmo, mira a ispirare e accendere la loro curiosità verso il mondo e le opportunità che si trovano oltre il Kenya.

Fonte: The Guardian

Affrontare i tassi di mortalità materna attraverso il sostegno al parto

La Huston-Tillotson University, un'università storicamente nera di Austin, in Texas, ha lanciato il programma Boldly BLUE per affrontare gli alti tassi di mortalità materna nello stato, in particolare tra le donne nere. L’iniziativa mira a formare doule, ostetriche e consulenti per l’allattamento per fornire supporto essenziale durante il processo del parto.

Aumentando la diversità e la disponibilità di esperti di nascita nel Texas centrale, l'università spera di migliorare l'accesso a un'assistenza culturalmente allineata e continua per i soggetti in fase di parto. Il programma si concentrerà inizialmente sulla formazione delle doule, con l'intenzione di estenderlo ai consulenti per l'allattamento e alle ostetriche nell'anno successivo. Fornire questi servizi gratuitamente aiuterà a garantire che più persone possano accedere al supporto di cui hanno bisogno durante la gravidanza e il parto.

Fonte: KUT

Trasformare le batterie scariche in risorse sostenibili

Il riciclaggio delle batterie scariche può essere la chiave per una produzione sostenibile di batterie per la transizione verso l’energia pulita. Le normative in Europa stanno spingendo per un maggiore riciclaggio delle batterie, che può ridurre l’impatto ambientale della produzione delle batterie riducendo al minimo la necessità di attività estrattive estensive e riducendo al minimo i rifiuti.

In precedenza, il riciclaggio delle batterie agli ioni di litio era limitato e impegnativo. Tuttavia, le nuove normative in Europa impongono la raccolta e il riciclaggio delle batterie agli ioni di litio da veicoli elettrici, biciclette elettriche e sistemi di accumulo di energia. Le norme prevedono anche obiettivi rigorosi di recupero dei metalli. Queste normative sono viste come un passo avanti verso la creazione di un circuito chiuso di materiali critici.

Riciclando metalli come litio, cobalto e nichel provenienti da batterie scariche, la produzione di nuove batterie può essere più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Fonte: Grist