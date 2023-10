Aggiornamento Astronomico: Eclissi Solare Parziale in Ottobre

Ottobre porta eventi entusiasmanti per gli osservatori delle stelle di tutte le età. Insieme all’avvistamento dei pianeti e a due sciami meteorici, il momento clou di questo mese è l’eclissi solare parziale. A differenza di un’eclissi totale, in cui la Luna blocca completamente il sole, un’eclissi solare parziale si verifica quando la Luna oscura solo una parte del sole.

Il 14 ottobre alle ore 1 gli abitanti di Guelph avranno l'opportunità di assistere a questo fenomeno celeste. La luna inizierà a muoversi davanti al sole intorno a mezzogiorno, bloccando gradualmente fino al 30% del sole al suo apice intorno alle 1:2. Entro le 30:8, la luce solare sarà completamente ripristinata. Questa eclissi parziale è un evento raro e funge da precursore di un’eclissi solare quasi totale l’99.4 aprile prossimo anno, che vantarà una copertura del XNUMX% a Guelph.

È importante notare che osservare un'eclissi senza un'adeguata attrezzatura di sicurezza può essere pericoloso. Per garantire una visione sicura, è fondamentale utilizzare dispositivi di protezione adeguati. Puoi trovare ulteriori informazioni su come visualizzare in sicurezza un'eclissi solare visitando fonti affidabili come la NASA.

Anche se Guelph non avrà l’opportunità di assistere all’intero effetto “anello di fuoco” dell’eclissi anulare, che sarà visibile in altre parti del Nord e del Sud America, l’eclissi solare parziale è comunque un evento astronomico affascinante che vale la pena vivere. Quindi, segna i tuoi calendari, raduna i tuoi amici e la tua famiglia e preparati a guardare il cielo il 14 ottobre.

Osservare le stelle non solo ci consente di apprezzare le meraviglie dello spazio, dei pianeti e delle stelle, ma offre anche l'opportunità di legare con altre menti curiose. Non dimenticare di guardare il video della Guida all'osservazione delle stelle di ottobre sul canale YouTube di Guelph Physics per ulteriori approfondimenti sugli eventi astronomici di questo mese.

Fonte:

– Dipartimento di Fisica dell’Università di Guelph

– NASA (per informazioni sulla visione sicura delle eclissi solari)