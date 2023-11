La NASA scopre una spettrale mano soprannaturale nello spazio: uno spettacolo agghiacciante

By

Con una rivelazione agghiacciante, giusto in tempo per Halloween, la NASA ha portato alla luce uno spettacolo cosmico: i resti spettrali di una supernova a forma di mano. L’immagine inquietante, catturata dal telescopio a raggi X Chandra e dall’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), mostra una nebulosa a forma di mano scheletrica, che inietta particelle nello spazio. Questo fenomeno etereo racchiude i segreti di come le pulsar, stelle di neutroni rotanti dotate di immensi campi magnetici, modellano l'ambiente circostante.

Circa 1,500 anni fa, una stella colossale nella nostra Via Lattea esaurì il suo combustibile nucleare, implodendo su se stessa per creare un oggetto denso noto come stella di neutroni. Questi resti estremamente compatti hanno una forza gravitazionale così intensa da attirare materia e antimateria verso i loro poli, generando potenti getti insieme a un formidabile vento. Questo processo dinamico dà vita alle nebulose del vento pulsar, le inquietanti strutture celesti che hanno ispirato la scoperta.

Combinando i dati dei telescopi Chandra e IXPE, gli scienziati hanno ottenuto informazioni senza precedenti sulla formazione di queste nebulose e sul ruolo dei campi magnetici nel modellare il loro aspetto. Roger Romani dell'Università di Stanford, il ricercatore capo, spiega che le particelle cariche che emettono raggi X attraversano le linee del campo magnetico, dettando la struttura della nebulosa proprio come le ossa scheletriche determinano la forma di una mano umana.

L'incredibile tempismo della NASA nel rivelare questo spettacolo soprannaturale durante la stagione di Halloween aggiunge un ulteriore livello di intrigo da brivido. La mano cosmica si protende dalle profondità dello spazio, fungendo da accattivante promemoria della natura misteriosa e maestosa del nostro universo.

FAQ:

D: Cos'è una nebulosa di vento pulsar?

R: Una nebulosa di vento pulsar è una struttura celeste formata dai getti di materia e antimateria emessi dalle stelle di neutroni rotanti, note come pulsar.

D: Cosa ha scoperto la NASA?

R: La NASA ha scoperto l'immagine di una nebulosa di vento pulsar che somiglia a una mano scheletrica nello spazio, utilizzando i dati del telescopio a raggi X Chandra e dell'IXPE.

D: In che modo i campi magnetici modellano la nebulosa del vento della pulsar?

R: Le particelle cariche che producono raggi X nella nebulosa viaggiano lungo le linee del campo magnetico, determinando la forma complessiva della nebulosa.

D: Quando è avvenuta la supernova e la successiva formazione della pulsar?

R: La supernova e la formazione della pulsar avvennero circa 1,500 anni fa.

D: Perché la NASA ha rilasciato questa scoperta nel periodo di Halloween?

R: La NASA ha rilasciato questa scoperta intorno ad Halloween per un ulteriore effetto tematico, poiché l'immagine spettrale somigliava alle ossa di una mano di scheletro.