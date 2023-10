Il potenziale del cobalto-stagno-zolfo nella rivoluzione dei dispositivi spintronici

I ricercatori hanno compiuto un passo avanti significativo nel campo della spintronica, aprendo la strada all’elettronica di prossima generazione con prestazioni ed efficienza energetica migliorate. I loro risultati, pubblicati su Physical Review B, evidenziano il potenziale del cobalto-stagno-zolfo (Co3Sn2S2) nei dispositivi spintronici.

I dispositivi spintronici, come la memoria ad accesso casuale magnetico (MRAM), utilizzano la direzione di magnetizzazione dei materiali ferromagnetici per l'archiviazione delle informazioni. Questi dispositivi si basano sulla corrente di spin, che è il flusso del momento angolare di spin, per leggere e scrivere i dati. Tuttavia, l’elettronica tradizionale dei semiconduttori deve affrontare limitazioni nel raggiungimento della non volatilità, dell’integrazione su larga scala, del basso consumo energetico, dell’alta velocità e dell’elevata affidabilità.

L'emergere di dispositivi spintronici a tre terminali ha presentato una soluzione a queste limitazioni utilizzando percorsi di corrente separati per la scrittura e la lettura delle informazioni. Questo approccio riduce gli errori di scrittura e aumenta la velocità di scrittura. Tuttavia, la sfida di ridurre il consumo energetico durante la scrittura delle informazioni, in particolare la commutazione della magnetizzazione, rimane una preoccupazione significativa.

Un metodo promettente per affrontare questa sfida del consumo energetico è l’uso dell’effetto Spin Hall, in cui la corrente di spin scorre trasversalmente alla corrente elettrica. I ricercatori si sono concentrati sul cobalto-stagno-zolfo (Co3Sn2S2), un composto unico che presenta proprietà ferromagnetiche a basse temperature e comportamento paramagnetico a temperatura ambiente. Co3Sn2S2 è classificato come materiale topologico e mostra un notevole effetto Hall anomalo quando passa ad uno stato ferromagnetico.

I ricercatori hanno condotto calcoli teorici e sintesi sperimentali di film sottili di Co3Sn2S2 con sostituzione parziale di nichel (Ni) e indio (In). I loro risultati hanno rivelato che il drogaggio elettronico migliora l'effetto Spin Hall nel Co3Sn2S2. I risultati sperimentali si allineavano strettamente con le previsioni teoriche, confermando il potenziale del Co3Sn2S2 come materiale per dispositivi spintronici.

La scoperta della correlazione tra gli effetti Hall nel Co3Sn2S2 apre nuove possibilità per lo sviluppo di materiali con spin Hall. Questa svolta potrebbe accelerare lo sviluppo di dispositivi spintronici a bassissimo consumo energetico, segnando un significativo passo avanti nel futuro dell’elettronica.

