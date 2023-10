La teoria della relatività di Einstein: ancora una volta dimostrata giusta mentre si conferma che il buco nero supermassiccio di M87 gira

Gli scienziati hanno ulteriormente convalidato la teoria della relatività di Einstein con la recente scoperta che il buco nero supermassiccio di M87 sta effettivamente ruotando, proprio come previsto. Il buco nero nel cuore della galassia M87 è un colosso astronomico, che pesa 6.5 ​​milioni di volte la massa del sole. Serve come ancora gravitazionale per l'intera galassia.

Uno dei fenomeni chiave previsti dalla relatività generale è il frame-dragging, in cui un buco nero in rotazione esercita un’intensa pressione gravitazionale sullo spazio circostante. Si ritiene che questo effetto sia responsabile della creazione di getti relativistici, potenti flussi di plasma energizzato che possono percorrere grandi distanze quasi alla velocità della luce.

Per verificare la previsione di Einstein, un team di ricercatori guidato da Cui Yuzhu dell'Accademia cinese delle scienze si è concentrato sullo studio dei getti relativistici emanati da M87. Osservando e analizzando i dati radio provenienti dai telescopi di tutto il mondo, tra cui il VLBA, l'EAVN e il radiotelescopio cinese Tianma, il team ha scoperto che il getto non era allineato con l'asse di rotazione del buco nero e mostrava un movimento oscillante noto come precessione.

Questa precessione, che si verifica in un ciclo di 11 anni, fornisce la prova della rotazione del buco nero e supporta ancora una volta le previsioni della relatività generale. Tuttavia, l’esatta velocità di rotazione e gli effetti del trascinamento del frame sul disco di accrescimento circostante rimangono poco chiari e richiedono ulteriori indagini.

Cui Yuzhu ha espresso entusiasmo per questa scoperta significativa e ha sottolineato l'importanza di accumulare dati ad alta risoluzione per un periodo prolungato per raggiungere un tale risultato. Con questa conferma del buco nero rotante di M87, gli scienziati continueranno la loro ricerca per comprendere le complessità della dinamica del buco nero e cercare fenomeni simili in altre galassie.

In conclusione, la teoria della relatività di Einstein, a più di un secolo dalla sua nascita, continua a resistere a test rigorosi e ne esce vittoriosa ancora una volta. Serve come testimonianza della genialità e della perdurante rilevanza del lavoro rivoluzionario di Einstein.

Fonte: Yuzhu Cui et al.