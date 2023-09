Nuovo modo di produrre la seta di ragno da bachi da seta geneticamente modificati

Gli scienziati cinesi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nella produzione della seta di ragno sintetizzandola da bachi da seta geneticamente modificati. Le fibre prodotte sono sei volte più resistenti del Kevlar, il materiale utilizzato nei giubbotti antiproiettile. Questo studio, pubblicato sulla rivista Matter, dimostra una tecnica che potrebbe essere potenzialmente utilizzata per creare un’alternativa ecologica alle fibre sintetiche come il nylon.

I ricercatori dell’Università di Donghua hanno utilizzato i bachi da seta per le loro tecniche di allevamento ben consolidate e per il fatto che ricoprono naturalmente le loro stesse fibre con uno strato protettivo, simile alla seta del ragno. Ciò ha offerto una soluzione alla sfida affrontata nei precedenti tentativi di produrre seta di ragno artificiale, che non era riuscita a incorporare uno strato protettivo per resistere all’umidità e all’esposizione alla luce solare.

Junpeng Mi, il ricercatore capo, spiega che la seta del ragno ha un potenziale immenso in vari campi. Le elevate prestazioni meccaniche delle fibre prodotte in questo studio le rendono adatte per le suture chirurgiche, che sono molto richieste con oltre 300 milioni di procedure eseguite ogni anno in tutto il mondo. Oltre a ciò, queste fibre potrebbero rivoluzionare la produzione di indumenti, creando materiali più confortevoli e durevoli. Potrebbero anche trovare applicazioni nei materiali intelligenti, nell’equipaggiamento militare, nella tecnologia aerospaziale e nell’ingegneria biomedica.

Per creare la seta del ragno, il team ha introdotto i geni della proteina della seta del ragno nel DNA dei bachi da seta utilizzando la tecnologia di editing genetico CRISPR-Cas9. Sebbene impegnativo, l'editing genetico ha avuto successo, come indicato dagli occhi luminosi dei bachi da seta al microscopio a fluorescenza. I ricercatori hanno anche apportato modifiche per garantire che le proteine ​​della seta del ragno transgenico interagissero correttamente con le proteine ​​nelle ghiandole del baco da seta, consentendo una corretta filatura delle fibre.

Questo studio rappresenta un significativo allontanamento dalla ricerca precedente, poiché il team ha sviluppato un “modello di struttura di base minima” della seta del baco da seta e ha utilizzato il concetto di “localizzazione” per guidare le modifiche. I ricercatori sono ottimisti riguardo alla futura commercializzazione di questa tecnica.

Nella fase successiva della ricerca, Mi prevede di utilizzare le conoscenze acquisite da questo studio per sviluppare bachi da seta geneticamente modificati in grado di produrre fibre di seta di ragno da amminoacidi naturali e ingegnerizzati. Ciò apre infinite possibilità per le fibre di seta di ragno ingegnerizzate, con oltre cento amminoacidi ingegnerizzati che hanno un potenziale illimitato.

