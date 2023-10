Cellule spermatiche: sfidare la fisica e sbloccare nuove possibilità

Gli spermatozoi, quelle microscopiche centrali elettriche della procreazione, hanno a lungo sconcertato gli scienziati con la loro capacità di sfidare le leggi della fisica. Secondo la terza legge del moto di Newton, il loro metodo per nuotare verso un uovo dovrebbe essere impossibile. Questa famosa legge afferma che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Nel caso degli spermatozoi, ciò significherebbe che dovrebbero rimbalzare sul liquido che attraversano, arrestando il loro movimento.

Tuttavia, un nuovo studio condotto da Kenta Ishimoto, uno scienziato matematico dell’Università di Kyoto in Giappone, ha fatto luce su questo affascinante fenomeno. Pubblicato su PRX Life l'11 ottobre, lo studio approfondisce il regno delle interazioni non reciproche per comprendere come gli spermatozoi riescano a resistere alle forze che agiscono contro di loro.

I risultati rivelano che gli spermatozoi possiedono una capacità unica di aggirare le regole dell’equilibrio. Utilizzando la “frusta della coda”, uno spermatozoo crea la propria energia, permettendogli di generare propulsione e sfidare la legge del movimento di Newton. Questa svolta suggerisce che esistono quadri alternativi per comprendere il comportamento dei materiali viventi nei fluidi viscosi.

Oltre a svelare i misteri degli spermatozoi, queste scoperte hanno un enorme potenziale per il campo della robotica. Gli scienziati immaginano di creare minuscoli robot in grado di imitare le capacità natatorie degli spermatozoi. Questi robot sarebbero costituiti da aste e cerniere interconnesse, che consentirebbero loro di navigare attraverso vari piani regolando i loro angoli. Tali “super-robot spermatici” potrebbero rivoluzionare settori come la medicina e il monitoraggio ambientale, offrendo nuove possibilità di esplorazione e intervento.

Questo studio non solo approfondisce la nostra comprensione del comportamento collettivo nei sistemi viventi, ma evidenzia anche il potenziale illimitato della biomimetica. Studiando le soluzioni ingegnose della natura, possiamo realizzare notevoli progressi nella scienza e nella tecnologia.

FAQ

D: Qual è la terza legge del moto di Newton?

R: La terza legge di Newton afferma che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Questo principio fondamentale è ampiamente utilizzato per spiegare il movimento degli oggetti nel mondo fisico.

D: In che modo gli spermatozoi sfidano la fisica?

R: Gli spermatozoi sfidano la fisica spingendosi attraverso il liquido nonostante le forze che dovrebbero fermare il loro movimento secondo la terza legge del moto di Newton.

D: In che modo lo studio degli spermatozoi potrebbe apportare benefici alla robotica?

R: Lo studio degli spermatozoi potrebbe ispirare lo sviluppo di minuscoli sistemi robotici che ne imitano le capacità natatorie. Questi robot potrebbero essere utilizzati in vari campi, tra cui la medicina e il monitoraggio ambientale.

D: Cos'è la biomimetica?

R: La biomimetica è la pratica di emulare i progetti e le strategie della natura per risolvere le sfide umane. Si tratta di trarre ispirazione dai sistemi biologici per creare soluzioni innovative.

Fonte:

– Università di Kyoto: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2021/211021_1.html