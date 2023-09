Comprendere i rischi per la salute dei viaggi spaziali e sviluppare strategie di mitigazione

Con la NASA e altre agenzie spaziali che pianificano più missioni con equipaggio nello spazio, la necessità di comprendere e mitigare i rischi per la salute dei viaggi spaziali sta diventando sempre più importante. Come chinesiologo che lavora con gli astronauti, ho studiato gli effetti dello spazio sul corpo e sul cervello umani e sono coinvolto in un progetto della NASA volto ad affrontare questi rischi per le future missioni su Marte.

Uno dei maggiori rischi dei viaggi spaziali è l’esposizione alle radiazioni spaziali. Mentre la magnetosfera terrestre fornisce protezione dalle radiazioni cosmiche, gli astronauti che viaggiano oltre la Stazione Spaziale Internazionale dovranno affrontare un'esposizione continua a queste radiazioni. Ciò può avere effetti dannosi sul sistema nervoso e cardiovascolare, portando potenzialmente a malattie cardiovascolari e danni cerebrali. La NASA sta sviluppando tecnologie, come l’utilizzo di materiali come Kevlar e polietilene nei veicoli spaziali e nelle tute spaziali, per proteggere gli astronauti dalle radiazioni. Alcune diete e integratori, come l’enterade, possono anche aiutare a ridurre al minimo gli effetti dell’esposizione alle radiazioni.

Un'altra sfida dei viaggi spaziali sono i cambiamenti di gravità. Gli astronauti sperimentano perdita muscolare e cambiamenti scheletrici dovuti all'assenza di gravità. Per mitigare questi effetti, agli astronauti vengono somministrati integratori come il bifosfonato, che aiuta a prevenire la disgregazione ossea. La microgravità influisce anche sulla circolazione e può portare a spostamenti di liquidi verso la testa, causando compressione cerebrale e contribuendo potenzialmente alla sindrome neuro-oculare associata al volo spaziale. I ricercatori stanno esplorando l'uso di “pantaloni” specializzati per ridistribuire i fluidi in un modo simile alla gravità terrestre.

Oltre ai rischi per la salute fisica, i viaggi nello spazio pongono anche sfide alla salute mentale. L’isolamento e il confinamento vissuti dagli astronauti durante le missioni di lunga durata possono avere effetti profondi sul loro benessere psicologico. Per prepararsi a queste condizioni, gli astronauti vengono sottoposti ad allenamenti di squadra e simulazioni in ambienti estremi. I ricercatori stanno studiando modi per monitorare e supportare la salute mentale in tali condizioni di isolamento.

Sebbene i rischi per la salute derivanti dai viaggi spaziali siano significativi, la conoscenza acquisita dallo studio e dalla mitigazione di questi rischi presenta vari benefici per la vita sulla Terra. Ad esempio, le tecnologie sviluppate per proteggere gli astronauti dall’esposizione alle radiazioni possono essere utilizzate anche per curare i pazienti affetti da cancro sottoposti a radioterapia. Comprendere come preservare la salute delle ossa e dei muscoli in condizioni di microgravità può anche migliorare i trattamenti medici per la fragilità legata all’età. Inoltre, l’esplorazione dello spazio ha portato a progressi nella purificazione dell’acqua e nei sistemi satellitari.

Nel complesso, la ricerca e le strategie volte a mitigare i rischi per la salute dei viaggi spaziali non solo avvantaggiano gli astronauti, ma hanno anche il potenziale per migliorare i risultati sanitari sulla Terra.