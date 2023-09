Le sfide del viaggio spaziale umano: radiazioni, cambiamenti gravitazionali e salute mentale

I viaggi umani nello spazio si stanno espandendo, con più missioni con equipaggio pianificate dalla NASA e dalle società commerciali. Tuttavia, i rischi per il corpo umano nello spazio devono essere affrontati per le missioni di lunga durata, come una missione su Marte.

Una delle principali preoccupazioni è la radiazione spaziale. A differenza della Terra, dove la magnetosfera fornisce protezione dalle radiazioni cosmiche, gli astronauti che viaggiano oltre la Stazione Spaziale Internazionale dovranno affrontare un’esposizione continua a livelli di radiazioni equivalenti a migliaia di radiografie del torace. Queste radiazioni possono danneggiare il sistema nervoso e cardiovascolare, nonché la barriera emato-encefalica, che mantiene le sostanze nocive lontane dal cervello. La NASA sta sviluppando tecnologie per proteggere gli astronauti dalle radiazioni, inclusa la costruzione di materiali deflettori nei veicoli spaziali e nelle tute spaziali, nonché l'utilizzo di determinate diete e integratori per mitigare gli effetti dell'esposizione alle radiazioni.

I cambiamenti gravitazionali pongono sfide anche al corpo umano nello spazio. La mancanza di gravità porta alla perdita di muscoli e ossa, nonché a cambiamenti nei fluidi corporei. L’esercizio fisico e gli integratori possono aiutare a ridurre al minimo l’impatto della microgravità sulla salute dei muscoli e delle ossa. Inoltre, gli spostamenti di liquidi nel cranio possono avere effetti negativi sul cervello, contribuendo potenzialmente a una condizione nota come sindrome neuro-oculare associata al volo spaziale. “Pantaloni” specializzati che ridistribuiscono i liquidi verso la parte inferiore del corpo possono aiutare ad alleviare questo problema.

Inoltre, la natura isolante dei viaggi spaziali può avere effetti profondi sulla salute mentale. Gli astronauti seguono una formazione di squadra per imparare a gestire lo stress e la solitudine in ambienti estremi. I ricercatori stanno studiando modi per monitorare e supportare la salute mentale durante le missioni spaziali. Nonostante queste sfide, gli astronauti spesso provano un senso di stupore e di connessione quando osservano la Terra dallo spazio, noto come “effetto panoramica”.

In conclusione, l’espansione dei viaggi spaziali umani porta con sé sfide per il corpo e la mente umana. Affrontare queste sfide è fondamentale per il successo delle future missioni su Marte e oltre.

Fonte:

– Articolo di origine: nessun URL fornito

– Definizioni:

– Magnetosfera: la regione attorno a un pianeta che è controllata dal suo campo magnetico e lo protegge dalle radiazioni cosmiche.

– Barriera ematoencefalica: una barriera protettiva che impedisce ad alcune sostanze di passare dal flusso sanguigno al cervello.

– Sindrome neuro-oculare associata al volo spaziale: una condizione vissuta dagli astronauti che colpisce la struttura e la funzione degli occhi, potenzialmente causata da spostamenti di liquidi nel cranio.

– Effetto panoramica: un fenomeno sperimentato dagli astronauti in cui provano un senso di stupore e connessione quando osservano la Terra dallo spazio.