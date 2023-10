Investire nel benessere: il costo per restare sani di mente

Sommario:

Nel mezzo di una crisi senza fine del costo della vita, molte persone stanno dando priorità al proprio benessere mentale, anche se questo comporta un prezzo elevato. Dagli abbonamenti agli studi di yoga alle sessioni di terapia, le persone spendono notevoli quantità di denaro per rimanere sani di mente. Mentre alcuni potrebbero considerare queste spese come un lusso opzionale, molti le considerano essenziali per il loro benessere generale.

L'esercizio fisico è un investimento comune, con le persone che spendono soldi per personal trainer, abbonamenti in palestra, lezioni di boxe o persino attrezzature per la palestra domestica come la bici Peloton. Anche le sessioni di terapia e agopuntura sono scelte popolari per coloro che cercano chiarezza mentale e liberazione emotiva.

Questi acquisti non sono esenti da critiche, con alcuni che mettono in dubbio la stravaganza di queste spese. Tuttavia, i sostenitori sostengono che le pressioni e le sfide uniche affrontate dalle generazioni più giovani giustificano l’investimento nella cura di sé. Molti millennial e Gen Z vivono in alloggi condivisi, rendendo la palestra o una lezione di yoga una fuga tanto necessaria dalle costanti distrazioni digitali e dallo stress della vita quotidiana.

Non si può negare che questi acquisti siano un privilegio e gli scettici potrebbero deridere l’idea di spendere soldi per il benessere mentre si lamentano delle difficoltà economiche. Tuttavia, per coloro che hanno sperimentato la pace e le scoperte che derivano da queste attività, ne vale la pena.

Secondo un sondaggio condotto da My Vitamins, il britannico medio spende 104.40 sterline al mese in prodotti e servizi per il benessere, per un totale di 1,252.80 sterline all’anno. Si prevede che l’industria globale del benessere raggiungerà l’incredibile cifra di 5.5 trilioni di sterline entro il 2025.

In definitiva, la decisione di investire nel benessere è personale. Per molti, i benefici derivanti dal mantenimento del benessere mentale superano i costi finanziari e sono disposti a continuare a fare questi investimenti mensili per preservare la propria sanità mentale.

Fonte:

– Sondaggio My Vitamins sulla spesa dei cittadini britannici in prodotti e servizi per il benessere.