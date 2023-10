I ricercatori scoprono un metodo per accelerare l'entanglement quantistico

By

Un team di ricercatori della Washington University di St. Louis ha fatto un passo avanti nell’accelerare la creazione dell’entanglement quantistico. L'entanglement quantistico è un fenomeno della meccanica quantistica in cui due particelle diventano correlate e condividono proprietà indipendentemente dalla loro distanza l'una dall'altra. La scoperta potrebbe avere implicazioni significative per lo sviluppo delle tecnologie quantistiche.

L’entanglement quantistico ha lasciato perplessi gli scienziati sin da quando fu proposto per la prima volta da Albert Einstein e dai suoi colleghi negli anni ’1930. Secondo i ricercatori, le particelle in sovrapposizione possono esistere contemporaneamente in stati diversi. Tuttavia, quando due particelle sono intrecciate, i loro stati diventano correlati.

Nel loro studio, i ricercatori hanno utilizzato modelli teorici ispirati da esperimenti precedenti per trovare una scorciatoia per l’entanglement. Utilizzando energie complesse e punti eccezionali nella dinamica quantistica, sono stati in grado di accelerare significativamente il processo di entanglement dei sistemi quantistici.

In precedenza, un punto eccezionale era stato descritto da Carl Bender, professore emerito di fisica, come un punto parametro in cui gli stati di un sistema quantistico si sovrappongono. I ricercatori hanno scoperto che le particelle si aggrovigliano più rapidamente quando si trova nelle vicinanze di un punto eccezionale.

La capacità di accelerare la creazione dell’entanglement quantistico potrebbe avere applicazioni pratiche nell’informatica quantistica e in altre tecnologie emergenti. I sistemi quantistici entangled sono essenziali per lo sviluppo di varie tecnologie quantistiche.

Questa ricerca è in linea con gli obiettivi del Center for Quantum Leaps, un’iniziativa della Washington University di St. Louis che mira ad applicare intuizioni e tecnologie quantistiche a vari campi, tra cui la fisica, le scienze biomediche e la scoperta di farmaci.

Lo studio è stato pubblicato su Physical Review Letters e fa parte degli sforzi in corso per esplorare e comprendere il comportamento peculiare delle particelle quantistiche.

