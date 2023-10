I ricercatori dell'Università di Sydney sviluppano un metodo di imaging a super risoluzione senza super lente

I ricercatori dell’Università di Sydney hanno fatto un passo avanti nell’imaging a super risoluzione, ottenendolo senza la necessità di un super obiettivo. Questo metodo innovativo, pubblicato sulla rivista Nature Communications, ha il potenziale per progressi in vari campi, tra cui l’imaging medico e l’autenticazione artistica.

I metodi ottici tradizionali hanno limiti fisici quando si tratta di esaminare da vicino gli oggetti. Questo limite, noto come limite di diffrazione, è determinato dalla natura ondulatoria della luce. Ciò significa che un'immagine focalizzata non può essere inferiore alla metà della lunghezza d'onda della luce utilizzata per osservare l'oggetto.

I precedenti tentativi di superare questo limite utilizzando le superlenti sono stati ostacolati da perdite visive estreme e dall'opacità delle lenti. Tuttavia, i ricercatori dell’Università di Sydney hanno trovato un nuovo percorso per ottenere la superlente con perdite minime, superando il limite di diffrazione di quasi quattro volte. La chiave del loro successo è stata la rimozione totale del super obiettivo.

La nuova tecnica prevede il posizionamento della sonda luminosa lontano dall’oggetto e la raccolta di informazioni sia ad alta che a bassa risoluzione. Misurando più lontano, la sonda non interferisce con i dati ad alta risoluzione. Questo metodo produce un'immagine veritiera dell'oggetto attraverso l'amplificazione selettiva di onde luminose evanescenti o evanescenti.

Questa svolta ha implicazioni in vari campi. Nel campo della microscopia, potrebbe migliorare la microscopia a super risoluzione, portando a progressi nella diagnostica del cancro, nell’imaging medico, nell’archeologia e nella medicina legale. Potrebbe anche essere utilizzato per determinare il contenuto di umidità nelle foglie con maggiore risoluzione e in tecniche avanzate di microfabbricazione. Inoltre, questa tecnica potrebbe essere applicata per rivelare strati nascosti nelle opere d’arte, aiutando potenzialmente a scoprire falsificazioni artistiche o opere nascoste.

I ricercatori hanno utilizzato la luce alla frequenza terahertz, nella regione dello spettro tra visibile e microonde, per condurre i loro esperimenti. Questo intervallo di frequenza fornisce informazioni importanti sui campioni biologici, come la struttura delle proteine, la dinamica dell'idratazione e l'imaging del cancro.

Nel complesso, questa tecnica consente di ottenere immagini ad alta risoluzione rimanendo a distanza di sicurezza dall'oggetto, senza distorcere ciò che si osserva. Ha il potenziale per rivoluzionare l’imaging in vari campi e potrebbe interessare chiunque esegua la microscopia ottica ad alta risoluzione.

